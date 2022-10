STM in controtendenza dopo due buoni rialzi di fila, penalizzato da alcune cattive notizie che arrivano dal settore. Le attese sull'appuntamento di domani.

In una giornata in cui il Ftse Mib sta mostrando un andamento altalenante a Piazza Affari, con un allungo proprio negli ultimi minuti che lo vede spingersi su nuovi massimi intraday, si conferma negativa l'intonazione di STM che occupa una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

STM frena dopo due rialzi di fila

Reduce da due giornate molto positive, dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di quasi tre punti e mezzo percentuali, il titolo oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti STM si presenta a 34,93 euro, con una flessione dello 0,77% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono passate di mano oltre 2,7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

STM male dopo le news da Texas Instruments

STM resta in negativo sulla scia di alcune indicazioni di rilievo per l'intero settore dei semiconduttori.

Texas Instruments, società americana leader nel design e produzione di chip analogici, ha pubblicato un outlook per il quarto trimestre di 4,6 miliardi di dollari di ricavi, in rialzo del 9% anno su anno, ma in calo del 13% su base trimestrale, il 7% sotto le attese di consenso.

Il management ha indicato come cause di questa deludente indicazione, oltre ad una attesa minore domanda in personal electronics, principalmente pc & smartphones e che rappresenta circa il 25% dei ricavi, anche una crescente debolezza nel segmento industrial, che rappresenta oltre il 40% dei ricavi, ma che include anche applicazioni più consumer come elettrodomestici.

Il verticale auto, invece, che rappresenta circa più del 20% dei ricavi, rimane solido con ulteriore crescita trimestre su trimestre.

Focus sull'outlook di Teradyne

Novità sono arrivate anche da Teradyne, società americana leader nella produzione di macchinari utilizzati per il testing dei semiconduttori.

Il gruppo ha pubblicato un outlook per il quarto trimestre che, sebbene in assoluto è debole, risulta il 4% sopra le attese.

Teradynè ha indicato una domanda supportive nei segmenti automotive e industriale e debole in consumer electronics.

STM: Mobileye prezza la sua IPO

Infine, si segnala che Mobileye, società detenuta da Intel attiva nel segmento adas con il prodotto EyeQ e partner di STM, ha prezzato la sua IPO a 21 dollari per azione, poco sopra il range inizialmente indicato pari a 18-20 dollari, con una capitalizzazione implicita di circa 17 miliardi di dollari.

La società ha riportato nel 2021 vendite per 1,4 miliardi di dollari.

STM: domani i conti del 3° trimestre. Le attese di Equita SIM

Intanto l'attenzione si sposta sull'appuntamento in agenda domani, quando STM alzerà il velo sui conti del terzo trimestre.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano ricavi in rialzo del 33% a 4,241 miliardi di dollari, un Ebit in crescita del 95% a 1,178 miliardi di dollari e un eps in aumento del 102% a 1,04 dollari.

Gli esperti ritengono inoltre che, alla luce dei commenti costruttivi forniti dal management nella tech conference di settembre, verrà confermata la guidance per l'intero 2022, che vede ricavi in un range fra 15,9 e 16,2 miliardi di dollari un margine lordo intorno al 47%.

STM: la view di Equita SIM e di Banca Akros

In attesa dei dati ufficiali in arrivo domani, la SIM milanese mantiene una view cauta su STM, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 45 euro.

Bullish invece la strategia di Banca Akros che consiglia di acquistare il titolo, con un target price a 46 euro.

In vista dei conti in arrivo domani da STM, gli analisti fanno notare che l'attuale stagione delle trimestrali si sta dimostrando più incerta delle precedenti per il settore dei semiconduttori.