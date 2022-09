STM colpito da una pioggia di vendite che lo spinge in fondo al Ftse Mib: focus su alcuni rumor in arrivo da Oltreoceano.

In una giornata già di per sè negativa a Piazza Affari, spicca in particolare la pessima performance di STM che occupa l'ultima posizione nel paniere delle blue chips.

STM in caduta libera dopo due sedute in positivo

Il titolo, reduce da due sedute in positivo, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, oggi ha avviato gli scambi in netto calo.

STM ha poi ampliato ulteriormente le perdite, presentandosi negli ultimi minuti a 32,465 euro, con un affondo del 5,94% alimentato da volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 2,5 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

STM affonda con i rumor su Apple

Il titolo finisce sotto pressione sulla scia di alcune indiscrezioni riguarda Apple che, secondo quanto riportato da Bloomberg News, avrebbe abbandonato il piano per aumentare la produzione dei suoi ultimi iPhone.

Il gruppo di Cupertino avrebbe comunicato ai propri fornitori di ridurre la produzione di componenti a causa di una domanda più debole di quanto atteso per l'iPhone 14.

Apple dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo di circa 90 milioni di iPhone 14 entro fine anno, all'incirca sugli stessi livelli registrati nel 2021 per il modello precedente.

STM: l'analisi e la strategia di Banca Akros

Commentando le ultime indiscrezioni su Apple, gli analisti di Banca Akros definiscono la notizia una brutta sorpresa, malgrado si conoscesse già la debolezza del più ampio settore dell'elettronica personale e degli smartphone.

Gli esperti parlano di implicazioni negativa per il settore dei semiconduttori e per STM, ricordando che Apple è il principale cliente della società italo-francese e ha pesato per il 20,5% dei ricavi 2021.

Confermata la view bullish su STM che secondo Banca Akros merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 46 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 41% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.