STM giù, ma arrivano buone notizie da più fronti

Al pari di quanto accade per il Ftse Mib, la seduta odierna prosegue nel segno dell’incertezza e della cautela anche per STM.

STM frena dopo 4 sedute in rialzo

Il titolo, reduce da quattro sessioni consecutive in salita, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un rialzo di oltre mezzo punto percentuale, oggi si muove poco al di sotto della parità.

Negli ultimi minuti STM viene fotografato a 43,57 euro, con un calo dello 0,39% e oltre 500mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

STM promosso da JP Morgan

La scorsa settimana il titolo ha incassato una promozione da Jp Morgan, i cui analisti hanno migliorato il giudizio da “neutral” a “overweight”, con un prezzo obiettivo alzato da 46 a 52 euro.

La banca USA ritiene che STM viaggi su valutazioni molto basse ai multipli attuali e alla luce della leadership del gruppo in termini di quota di mercato nei microcontrollori e nel carburo di silicio, le ragioni storiche per lo sconto rispetto a Infineon sono discutibili.

Intanto STM oggi resta sotto i riflettori dopo che la società stata oggetto della “Lettera al risparmiatore” pubblicata domenica su Il Sole 24 Ore.

STM: l’outlook sul mercato di riferimento 2024

L’outlook sul mercato di riferimento 2024 è simile a quanto pubblicato da WSTS, il World Semiconductor Trade Statistics la scorsa settimana per il mercato dei semiconduttori analogici.

L’outlook è coerente con le stime di Equita SIM per STM, che parlano di ricavi in rialzo dell’1% che scontano oltre ad un mercato di riferimento in crescita a una singola cifra bassa, la perdita di 400 milioni di dollari nel primo semestre del 2024 per il modulo ottico di iPhone15.

Quanto ai principali spunti dalla lettera al risparmiatore, si segnala che metà delle spese per investimenti da 4 miliardi di dollari è legata all’aumento della capacità produttiva.

In particolare, grazie a questi e nuovi investimenti futuri, la fab di Crolles dovrebbe passare da 10mila wafer a 300mm a settimana oggi a 12mila nel 2024 e 15mila nel 2025-26, mentre la fab di Agrate da 500 wafer a settimana oggi a 1.500 nel 2024 e 4mila nel 2025-26.

Il tema dei nuovi materiali (nitruro di gallio e carburo di silicio) è centrale nella crescita della società.

In particolare, il SiC dovrebbe passare da 1,2 miliardi di dollari nel 2023 a 2 miliardi nel 2025.

Per supportare la crescita, la fab di Catania sarà rafforzata nel SiC con un investimento da 730 milioni e partirà anche la joint-venture con Sanan Optoelectronics in Cina.

STM: focus su guerra commerciale Cina-USA e su intelligenza artificiale

Sul tema della guerra commerciale USA-Cina, la società ricorda che oggetto del ban sono in particolare i processori avanzati ad alta potenza di calcolo per l’Intelligenza artificiale generativa - che non rientrano nell’offerta del gruppo.

Inoltre la joint-venture con Sanan per il mercato domestico evita rischi su export.

Da segnalare che, pur non avendo esposizione al segmento GPU, il tema dell’intelligenza artificiale è comunque rilevante per STM.

La società infatti sviluppa algoritmi di Intelligenza artificiale che sono poi inseriti, ad esempio, nei microcontrollori o nei sensori.

Si tratta di tecnologie le quali permettono, tra le altre cose, di elaborare localmente dati e informazioni ricevute al nodo (ad esempio un braccio robotico).

Un’attività finalizzata, da una parte, a selezionare i dati stessi per ottimizzazione la prestazione; e, dall’altra, evitare il sovraccarico di dati verso il centro del cloud computing.

STM: riflettori sui principali mercati del gruppo

A livello di mercati finali, il verticale industriale è contraddistinto da una dinamica negativa sia nell’attuale trimestre che nel primo del 2024.

L’automotive invece è solido, tanto che l’attuale portafoglio ordini già copre sostanzialmente l’intero prossimo esercizio.

Infine: la Personal electronics ha toccato il livello più basso nel secondo trimestre del 2023, con una ripresa attesa nel 2024.

Nel complesso STM si attende una leggera crescita per il mercato di riferimento nel 2024.

Sulla scia di queste indicazioni, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la loro view cauta sul titolo, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 50 euro.