STM arretra: nuova organizzazione aziendale. Ecco i dettagli

STM ha comunicato alcune novità in merito alla sua organizzazione: cosa c’è da sapere?

Un’altra giornata no per STM che, dopo aver ceduto circa un punto e mezzo percentuale ieri, continua a perdere terreno oggi.

Il titolo non beneficia in alcun modo dell’andamento del Ftse Mib, che prova a mantenersi a galla oggi, finendo nuovamente nel mirino dei ribassisti, tanto da occupare una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chip.

STM tra i peggiori del Ftse Mib

Mentre scriviamo, STM si presenta a 40,035 euro, con una flessione dell’1,61% e oltre 1,9 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

STM annuncia una nuova organizzazione aziendale

Il titolo finisce nuovamente sotto i riflettori, dopo che la società italo-francese ha annunciato oggi una nuova struttura organizzativa, che entrerà in vigore il 5 febbraio

2024.

In particolare, l'azienda passerà da tre a due gruppi di prodotto, unendo di fatto la precedente divisione automotive con mems e sensori, riunendo tutti i prodotti analogici in un'unica divisione, per migliorare ulteriormente l'innovazione e l'efficienza nello sviluppo dei prodotti e il time-to-market.

I due nuovi gruppi di prodotti saranno:

- Analogico, Power & Discreti, MEMS e Sensori (APMS), guidato da Marco Cassis,

Presidente della ST e membro del Comitato Esecutivo;

- Microcontrollori, circuiti integrati digitali e prodotti RF (MDRF), guidato da Remi El-Ouazzane, Presidente della ST e membro del Comitato Esecutivo.

STM ha inoltre annunciato che Marco Monti, responsabile della precedente divisione Automotive e Discrete, lascerà l'azienda.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la nuova organizzazione possa contribuire a migliorare l'efficienza, anche se al momento è difficile quantificarne l'impatto.

Gli esperti credono altresì che la perdita di Marco Monti sia negativa, dato che è stato determinante per il successo di STM nel settore automobilistico, anche se l'azienda dispone di un ampio team di manager per presidiare le varie aree di business.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che sul titolo mantiene invariata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 54 euro.

STM al vaglio di Jefferies

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Jefferies, che oggi sul titolo hanno reiterato il rating “hold”, con un target price a 42 euro.

Il broker ritiene che l’anno da poco iniziato possa essere ancora forte per i titoli del settore dei semiconduttori.

Guardando in particolare a STM, gli analisti vedono ancora utili deboli nella prima parte del 2024, cui seguirà una ripresa nel 2025.

STM: bullish la view di Morgan Stanley

Infine, a esprimersi su STM sono stati oggi anche gli analisti di Morgan Stanley, che si sono espressi in termini positivi.

La banca USA, infatti, ha ribadito la raccomandazione “overweight” sul titolo, con un fair value a 48 euro.

Gli analisti richiamano l’attenzione sul recente profit warning lanciato da Mobileye che a loro dire peserà sul sentiment, ma l’impatto di minori ricavi per questa società sarò nell’ordine di appena l’1,2% delle loro stime sul fatturato di STM.