STM riparte con slancio. Focus sugli spunti da un roadshow

STM ritrova la retta via e si piazza tra i migliori delo Ftse Mib: ecco le ultime novità.

Torna il sereno su STM che, reduce da due sedute in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con una flessione di oltre un punto percentuale, ha ripreso subito la via dei guadagni.

STM torna a correre dopo due sedute in rosso

Il titolo oggi ha fatto nuovamente il pieno di acquisti, fermandosi a 44,205 euro, con un progresso del 2,54% e oltre 2,8 milioni di azioni scambiate, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

STM: spunti da un roadshow con il management

STM oggi è finito sotto la lente di Equita SIM che in una nota ha presentato il suo feedback su un roadshow con il management.

Dall'incontro è emerso che il punto mediano del range di fatturato per il 2023 include un calo di circa il 10% per l’elettronica personale ed una crescita del 15%-20% per il settore auto ed industriale.

Nello scenario di una graduale riapertura della Cina, qualsiasi stimolo per accelerare l’economia locale potrebbe generare un upside rispetto al mid-point.

Il backlog è stato ulteriormente ripulito e ora si aggira intorno ai 28 miliardi di dollari, di cui 20,8 miliardi per il 2023, con 6/7 trimestri di visibilità, rispetto ai normali 2.

STM: focus sul margine lordo

Dall'incontro è emerso altresì che i prezzi nel complesso dovrebbero avere un effetto neutro nel 2023.

Un contributo positivo nel settore auto e nell’industria B2B, compensato dall'industria di consumo e dal settore dell'elettronica personale.

Il margine lordo è atteso intorno al 47% nel 2023, e potrebbe espandersi ulteriormente nei prossimi anni, beneficiando dalla riduzione dei costi produttivi con l’andata a regime delle fab a 300mm.

Il peso relativo dei clienti principali è più equilibrato: STM ha attualmente 6 clienti sopra i 500 milioni di dollari e 3 distributori oltre 1 miliardo di dollari.

Non si prevede un destocking nel settore automobilistico nel 2023, ma nel 2024 si potrebbe assistere ad un fine-tuning di alcuni prodotti legacy.

STM al vaglio di Equita SIM

Sulla scia di queste indicazioni, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la loro strategia su STM, ribadendo la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 48 euro.