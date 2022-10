Sulla scia del recupero messo a segno dal Ftse Mib, anche STM sta provando a risalire la china, virando in positivo dopo una mattinata trascorsa in rosso.

STM risale la china dopo mattinata negativa

Il titolo non più tardi di venerdì scorso ha lasciato sul parterre oltre cinque punti percentuali, accusando una pesante battuta d'arresto dopo ben cinque sessioni consecutive in salita.

Quest'oggi le vendite hanno inizialmente avuto la meglio nuovamente, ma in seguito STM ha trovato la forza per risalire la china.

Negli ultimi minuti il titolo sta allungando al rialzo, segnando nuovi massimi di seduta, presentandosi ora a 33,705 euro, con un progresso dello 0,13% e circa 1 milione di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi giorni pari a circa 2,16 milioni.

STM: limiti USA a esportazioni semiconduttori in Cina

STM resta sotto la lente dopo che il Governo americano ha introdotto nuovi limiti alle esportazioni di semiconduttori in Cina.

In particolare, è stato vietato non solo esportare in Cina semiconduttori avanzati, definiti come quelli della famiglia "logic" con nodi produttivi sotto 16 nanometri o memorie con nodi produttivi sotto 18 nanometri, prodotti negli Stati Uniti, ma anche quelli prodotti altrove se nel processo produttivo sono utilizzati macchinari americani.

In aggiunta le restrizioni proibiranno a qualunque cittadino o impresa americana di fornire supporto diretto o indiretto ad aziende cinesi che si occupano della produzione di semiconduttori avanzati.

L’amministrazione USA farà però eccezione, escludendo dal ban gli impianti di produzione in Cina di proprietà di aziende statunitensi o di Paesi alleati che esportano fuori dalla Cina.

STM: quali implicazioni dalla decisione del Governo USA?

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le implicazioni per STM siano limitate, in quanto le sue produzioni riguardano principalmente prodotti analogici su nodi produttivi superiori a quelli indicati.

Gli esperti non escludono impatti maggiori per Technoprobe, visto che le probe card high end sono principalmente usate per test su wafer legati a nodi produttivi inferiori a quelli indicati nel provvedimento.

Intanto, proprio oggi gli analisti di Equita SIM hanno presentato la loro preview sui conti del terzo trimestre che saranno diffusi da STM il prossimo 27 ottobre.

STM: il 27 ottobre la trimetrale. La preview di Equita SIM

La SIM milanese si aspetta che la società centri la guidance fornita a fine luglio, con vendite a 4,2 miliardi di dollari e un margine lordo del 47%.

Gli esperti ritengono inoltre che, alla luce dei commenti costruttivi forniti dal management nella tech conference di settembre, verrà confermata la guidance per l'intero 2022, che vede ricavi in un range fra 15,9 e 16,2 miliardi di dollari un margine lordo intorno al 47%.

Nel dettaglio, per il terzo trimeste di STM, Equita SIM vede ricavi in rialzo del 33% a 4,241 miliardi di dollari, un Ebit in crescita del 95% a 1,178 miliardi di dollari e un eps in aumento del 102% a 1,04 dollari.

In attesa dei dati ufficiali, gli esperti della SIM milanese aggiornano le stime 2023 di eps, incorporando un cambio euro-dollaro a 1 contro la previsione precedente pari a 1,05.

La previsione sul cross, considerando l’elevata esposizione transattiva di STM, dovrebbe consentire di mantenere nel 2023 il margine lordo non molto distante dai livelli 2022, nonostante volumi potenzialmente sotto trend.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su STM mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 45 euro.