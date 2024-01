STM debole dopo Texas Instruments. Domani la trimestrale

STM non segue il Ftse Mib, frenato dalle indicazioni arrivate da Texas Instruments, a poche ore dai numeri del quarto trimestre e del 2024.

Tra le blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche STM, che al momento si conferma poco sotto la parità.

STM cauto dopo quattro rialzi di fila

Il titolo, reduce da quattro sessioni consecutive in rialzo, dopo aver archiviato quella di ieri con un progresso di quasi due punti percentuali, ha anche provato ad allungare il passo.

Raggiunto però un top intraday a 42,79 euro, il titolo ha innestato la retromarcia e ha cambiato direzione di rotta.

Negli ultimi minuti STM viene fotografato a 42,275 euro, con un calo dello 0,13% e oltre 2,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

STM frenato dall’outlook di Texas Instruments

Il titolo non riesce a sintonizzarsi con l’andamento positivo del Ftse Mib, frenato dalle indicazioni arrivate nelle ultime ore dall’opposta sponda dell’Atlantico.

Texas Instruments, società leader nel settore dei semiconduttori analogici, ha fornito una guidance per il primo trimestre 2024 sotto le attese.

La motivazione e' una debolezza incrementale nel settore industriale e un primo calo sequenziale anche nel settore automotive, dovuto sostanzialmente a destocking più che a domanda finale, visto che la produzione globale di auto è attesa piatta nel 2024.

Secondo gli analisti di Equita SIM, la notizia è negativa per tutti i player operanti nel settore analogico, tra cui STM e Infineon.

STM: domani i conti. Le attese del consensus

STM sarà chiamato tra poche ore a presentare i conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

L’appuntamento è per domani, prima dell’avvio degli scambi a Piazza Affari e le il consensus elaborato da Bloomberg prevede per gli ultimi tre mesi del 2023 ricavi in calo del 2,2% a 4,32 miliardi di dollari, mentre lìutile netto dovrebbe scendere del 27,5% a 905 milioni di dollari.

Il margine lordo è atteso al 46,08%, in flessione rispetto al 47,6% del terzo trimestre, mentre con riferimento all’intero 2023, il consensus punta su ricavi pari a 17,32 miliardi di dollari, a fronte di un margine lordo del 48,07%, in linea con l’outlook fornito dalla stessa STM che indica un fatturato a 17,3 miliardi di dollari e un margine lordo al 48,1% circa.

STM: l’outlook di Equita per il 1° trimestre 2024

Quanto alle previsioni per il primo trimestre di quest’anno, le attese di Equita SIM vedono un fatturato pari a 4,1 miliardi di dollari, in flessione del 4% anno su anno e del 5% su base trimestrale, mentre il margine lordo è stimato al 45,5%.

In attesa dei dati ufficiali del gruppo, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su STM, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 54 euro.