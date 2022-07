A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in buon rialzo per STM che occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip, mostrando una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

STM sale più del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver ceduto ieri quasi un punto percentuale, oggi si è posizionato da subito lungo la via dei guadagni, ampliando progressivamente i guadagni.

Mentre scriviamo, STM passa di mano a 34,51 euro, con un rialzo dell'1,95% e oltre 630mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,3 milioni.

Il titolo guadagnato terreno sulla scia di alcun notizie arrivate dal settore di riferimento.

STM: le indicazioni da Texas Instruments, Melexis e SKHynik

Gli analisti di Equita SIM parlano di indicazioni apparentemente contrastanti dalle guidance positiva di Texas Instruments e Melexis, e negativa di SK Hynix, ma in realtà coerenti se si guarda ai verticali.

In particolare Texas Instruments, che opera principalmente nel segmento degli analogici, per il terzo trimestre dell'esercizio fiscale in corso si aspetta un fatturato compreso tra 4,9 e 5,3 miliardi di dollari, con il punto mediano in crescita del 25% anno su anno ed il 4% sopra le attese, con una domanda indicata forte in industriale e automotive (core business) e debole in personal electronics.

Melexis, player legato al segmento automotive, ha alzato la guidance 2022 di fatturato da +18-23% a +28/30%.

Di converso Hynix, che opera nel segmento delle memorie, ha dato una guidance qualitativa, indicando un netto peggioramento del mercato di riferimento, principalmente legato a pc e smartphone, ed il possibile taglio degli investimenti nel 2023.

STM: Equita SIM commenta le ultime notizie

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le indicazioni siano maggiormente supportive per Infineon che per STM, visto che la prima è maggiormente esposta al mondo industriale/automotive.

Intanto, per la società italo-francese è già partito il conto alla rovescia per i numeri del secondo trimestre che saranno diffusi domani prima dell'apertura di Piazza Affari.

STM: domani la trimestrale. Le attese di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM si aspettano un trimestre solido al mid-point della guidance che prevede vendite a 3,75 miliardi di dollari e un margine lordo del 46%, con una crescita organica del 25% anno su anno ed un Ebit margin del 24%, nonostante i lockdown in Asia e l’incendio che ha bloccato temporaneamente la fab di Crolles ad Aprile, in quanto la società li aveva inclusi nella guidance.

A livello divisionale, il segmento automotive è quello con la crescita attesa più forte a livello sequenziale seguito da AMS, mentre la parte dei microcontrollori dovrebbe essere flattish o in modesto calo per l’impatto dei lockdown.

Considerando che il management ha indicato che la domanda è di circa il 30% sopra la capacità produttiva e che la società è in grado di convertire parte della produzione da consumer electronics ad automotive/industrial, gli analisti ritengono che la guidance per il 2022 possa essere confermata.

Sul 2023 invece, considerando il peggioramento della domanda legata a consumer electronics, come indicato recentemente da Micron Technology, gli analisti riducono la stima di Eps del 6%, mantenendo comunque l’ipotesi di una crescita per i segmenti auto/industrial che hanno secondo gli esperti un livello di scorte basso e una forte crescita strutturale del semi content rispetto ai volumi sottostanti.

STM: la strategia di Equita SIM e di Banca Akros

Equita SIM mantiene una view cauta su STM, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 42 euro.

Gli analisti non si sbilanciano per l'elevata esposizione a consumer electronics, che è il settore con il maggiore rischio di domanda/pricing/destocking.

A puntare su STM è invece Banca Akros che ha un rating "buy", con un target price ridotto da 51 a 41 euro.

Gli analisti si aspettano che i conti del secondo trimestre in arrivo domani saranno forti, motivo per cui hanno alzato in media del 10% le stime di utile netto per il periodo 2022-2025.