Furia francese e ritirata spagnola oggi per STM che dopo tre sessioni consecutive in calo e dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso di oltre un punto percentuale, oggi ha avviato gli scambi in netto progresso.

STM parte in quarta, ma poi frena

Il titolo è arrivato a toccare poco dopo un top intraday a 35,99 euro, con un rally di oltre il 3%, ha ripiegato con decisione, scivolando anche in territorio negativo.

Si è avuto poi un recupero che ha permesso a STM di chiudere gli scambi in positivo, ma ben lontano dai massimi intraday.

A fine giornata il titolo è stato fotografato a 35,025 euro, con un progresso dello 0,49% e oltre 4,8 milioni di azioni passate di mano, ben sopra la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

STM: i conti del 1° trimestre

STM ha mostrato un andamento volatile dopo la presentazione dei conti del primo trimestre, chiuso con un fatturato in rialzo del 18% a 3,546 miliardi di euro, mentre l'utile netto è balzato del105,1% a 364 milioni di dollari.

L'utile per azione si è attestato a 0,79 dollari, riportando un incremento del 103%, mentre l'utile lordo è salito del 40,8% a 1,655 miliardi di dollari.

Il reddito operativo è cresciuto del 99,5% a 877 milioni di dollari, mentre il free cash flow è pari a 82 milioni di dollari, rispetto a 261 milioni dello stesso trimestre dello scorso anno.

Al 2 aprile 2022 la posizione finanziaria netta di STM era pari a 840 milioni di dollari e rifletteva una liquidità totale di 3,4 miliardi di dollari e un indebitamento finanziario totale di 2,6 miliardi, che include un aumento di 107 milioni di dollari in relazione all''adozione, dall'1 gennaio 2022, delle nuove linee guida per la rendicontazione U.S. GAAP applicabili al debito convertibile.

STM: l'outlook per il 2° trimestre e l'intero 2022

Quanto all'outlook per il trimestre in corso, il management di STM prevede ricavi netti a 3,75 miliari di dollari, in rialzo del 5,8% su base sequenziale, più o meno 350 punti base, mentre il margine lordè atteso intorno al 46%, più o meno 200 punti base.

Per l'intero 2022, invece, le attese sono per un fatturato racchiuso tra 14,8 15,3 miliardi di dollari.

STM: Equita SIM commenta i conti

Per gli analisti di Equita SIM il fatturato del primo trimestre di STM è stato l'1% sopra le attese, segnalando a livello divisionale una forte crescita sia per la parte automotive che industriale, mentre è stato debole, come atteso, il segmento smartphone.

I buoni dati sono in parte spiegati da un aumento dei giorni magazzino a 104 rispetto ai 91 nel primo trimestre del 2021.

Sopra le attese anche la guidance per il secondo trimestre, accompagnata da una conferma di quella per l'intero 2022.

Anche se gli analisti di Equita SIM hanno apprezzato i conti di STM, hanno deciso di lasciare invariata la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 42 euro.

STM: la view di Banca Akros e di Bank of America

Bullish invece la view di Banca Akros che oggi ha reiterato il rating "buy", con un target price a 51 euro, dopo aver definito molto buona la trimestrale del gruppo.

Dello stesso tenore il commento di Bank of America, i cui analisti si aspettano che il consenso alzerà le previsioni di Ebit sull'intero 2022 nell'ordine del 10%-15%.

La banca americana ha deciso di ribadire la raccomandazione "buy" su STM, che resta la loro top pick nel settore europeo, con un prezzo obiettivo a 58 euro, valore che implica un potenziale di rialzo di oltre il 65% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.