Tra le blue chips che oggi riescono a difendersi meglio del Ftse Mib troviamo anche STM che tuttavia ha avviato un movimento a passo di gambero dai top intraday.

STM si indebolisce, ma si conferma più forte del Ftse Mib

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di oltre mezzo punto percentuale, il titolo oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni, salendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

STM però si è indebolito progressivamente, azzerando il vantaggio iniziale e scivolando in territorio negativo.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 36,69 uro, con un frazionale calo dello 0,29% e circa 800mila azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,6 milioni.

STM: TSMC conferma forte crescita per il Ftse Mib

Oggi durante l’assemblea degli azionisti, il presidente di TSMC, la maggiore foundry mondiale, ha indicato una crescita dei ricavi per il 2022 del 30%, coerente con la guidance data ad aprile (parte alta del range 25%-29%).

Le spese per investimenti, invece, sono attese tra 40 e 44 miliardi di dollari, indicando anche per il 2023 un livello sostenuto al di sopra dei 40 miliardi di dollari.

Il presidente di TSMC ha confermato un rallentamento nella domanda legata a personal electronics, compensata da una forte crescita per componenti xEV dove la domanda rimane ampiamente sopra l’offerta.

Infine, è stato indicato che al momento non ci sono piani concreti per aprire una nuova fabbrica in Europa, nonostante l’approvazione del Chips Act e a differenza delle indiscrezioni di stampa circolate nelle scorse settimane.

Equita: buone notizie per Infineon. E per STM?

Secondo gli analisti di Equita SIM la notizia è di supporto per Infineon che ha la maggiore esposizione al tema xEV.

Equita SIM stima che circa metà del fatturato è legato ad automotive, di cui circa il 15% per xEV, a cui vanno sommati i componenti per colonnine di ricarica che fanno parte del segmento IPC.

Anche STM ha una esposizione importante al tema xEV, ma inferiore ad Infineon, visto che il segmento auto rappresenta solo 1/3 del totale del fatturato, mentre il 40% è legato a personal electronics.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su STM mantiene una view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 42 euro.