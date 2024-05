A meno di un’ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne, la seduta prosegue in buon rialzo per STM che mostra i muscoli sul Ftse Mib e conquista una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

STM tra i migliori del Ftse Mib

Il titolo, reduce da ben quattro sedute consecutive in ribasso, dopo aver chiuso quella di ieri con un affondo di oltre tre punti e mezzo percentuali, risale la china con una certa grinta oggi.

Negli ultimi minuti, STM passa di mano a 37,185 euro, con un vantaggio del 2,54% e oltre 2,2 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,5 milioni.

STM trainato dal Nasdaq e dal rally di Apple

Il titolo beneficia dei segnali positivi che arrivano da Wall Street e in particolare dal Nasdaq Composite, che viaggia con una marcia in più rispetto agli altri listini a stelle e strisce, guadagnando al momento l’1,77%.

A sostenere l’indice tecnologico è tra gli altri anche Apple che sfoggia un rally di oltre il 6,5%, viaggiando in are 184,5 dollari.

Apple: i conti del 2° trimestre

Ieri sera a mercato chiuso, la società di Cupertino ha riportato i risultati del secondo trimestre dell’esercizio 2024, chiuso a marzo.

I conti sono stati migliori delle attese di mercato che dopo i dati di delivery deboli nei primi mesi del 2024, con una flession del 10% circa, si aspettavano un calo più marcato.

In particolare, il fatturato ha riportato un calo del 10% anno su anno, con una flessione attesa dell’11%, con la Cina, area di particolare debolezza negli ultimi mesi, a -8% rispetto alla contrazione dell’11% prevista.

Il management ha anche fornito una guidance sul terzo trimestre dell’esercizio 2024 che va da aprile a giugno, che vede il fatturato di gruppo in crescita a una singola cifra bassa anno su anno, seppur leggermente sotto il consensus a circa +5%.

STM: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Apple è per STM il primo cliente, con un peso sul fatturato 2023 pari al 12,3%.

Per il segmento personal electronics di STM, che rappresenta circa il 25% del fatturato, gli esperti della Sim milanese si aspettano un calo a doppia cifra bassa per il secondo trimestre e per l’intero 2024, con un andamento del sottostante, al netto della perdita del socket di Apple, in calo del 2%/3%.

Secondo Equita SIM, si tratta di assunzioni che alla luce dei commenti di Apple possono essere conservative e lasciano spazio per potenziale upside.

Non cambia intanto la view degli analisti che su STM mantengono una view improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 45 euro.