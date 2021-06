[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il termine “hedge fund” compare per la prima volta nel mondo finanziario nel 1949, quando il sociologo ed investitore australiano Alfred W. Jones, presentando il proprio fondo di investimento aperto all pubblico, definì la sua struttura e strategia come “coperta” (o, in inglese, hedged) dal rischio di fluttuazione dei prezzi nel mercato.

Sebbene non esplicitato da nessuno prima di Jones, sono in molti gli esperti del settore che hanno individuato casistiche di hedge fund anche più indietro nella storia. Warren Buffett, fondatore della storica holding finanziaria Berkshire Hathaway e faro nel buio per molti investitori (piccoli e grandi), ritiene che il primo hedge fund sia nato in realtà negli anni 20 del XX secolo per mano di Benjamin Graham e Jerry Newman, pochi anni prima del Martedì nero del 1929, che portò gli Stati Uniti ed il mondo intero nella Grande depressione.

Con la continua evoluzione del mercato, gli hedge fund di oggi hanno perso tante delle caratteristiche dei primi fondi speculativi del passato, adattando la propria struttura e le proprie strategie di investimento al mondo finanziario.

Secondo lo specialista finanziario di AbileTrader.com, in alcuni casi, sono stati proprio questi fondi a dettare le regole del cambiamento sui mercati, in altri, gli hedge fund si sono semplicemente adeguati alla realtà all’interno della quale operavano.

Investitori e hedge fund: pro e contro

Una nozione fondamentale da capire per chiunque sia interessato alla materia, è quella del falso mito dell’annullamento del rischio di investimento degli hedge fund. L’obiettivo ambizioso di un tipico hedge fund è quello di definire una strategia di investimento profittevole anche, anzi, soprattutto, in situazioni di mercato sfavorevoli.

Sebbene esistano effettivamente metodi di investimento pensati per coprire un investitore da vari rischi – quali il rischio di un pesante calo nel tasso di cambio per investimenti in valuta estera o il rischio di default di uno Stato sovrano – la storia dimostra che tutti gli hedge fund, in determinate condizioni di mercato, hanno avuto momenti di perdita netta nei propri investimenti.

Rimane nella memoria di molti quel giorno nel 2007 in cui BNP Paribas decise di impedire agli investitori di ritirare la propria quota in tre dei propri fondi di investimento fortemente esposti sul mercato dei crediti subprime (i.e. quei prestiti concessi a una clientela generalmente meno solida da un punto di vista finanziario e dunque più incline a non ripagare i propri debiti), per cercare di limitare una fuga di capitali che, inevitabilmente, si verificò a livello globale con la crisi finanziaria del 2008.

Come spesso accade, al fine di scegliere se investire o meno in un hedge fund, occorre valutare i pro e i contro dell’operazione:

· PRO, alcuni esempi:

o Possibilità di guadagno: le diverse strategie messe in atto dagli hedge fund promettono ambiziosamente di garantire guadagni in periodi di mercato rialzista e ribassista. Sebbene la realtà riporti eccezioni molto note, come quella di BNP del 2007 sopra citata, la storia è colma anche di casi di successo, con guadagni lordi spesso superiori a quelli dei principali indici azionari mondiali. Basti pensare che, tra il 2000 ed il 2020, negli USA gli hedge fund hanno avuto rendimenti più elevati di Wall Street, anno dopo anno.

o Diversificazione dell’investimento: “Non mettere tutte le uova in un solo paniere” recita un detto anglosassone spesso citato per riassumere il concetto di diversificazione degli investimenti. L’idea è semplice, seppur di non semplice applicabilità in determinate condizioni di mercato: un portafoglio di investimento non dovrebbe essere eccessivamente esposto su un unico settore, in modo da scongiurare forti perdite nette nel caso di crisi settoriali.

· CONTRO, alcuni esempi:

o Costo dell’investimento: sebbene i rendimenti lordi storici registrati da parte di un hedge fund possano fare gola a molti, ogni investitore interessato ad un investimento di questo tipo deve tenere conto delle commissioni applicate dal fondo, che sono legate all’acquisto, alla vendita e alla gestione dei capitali. Il rischio più frequente è quello di ritrovarsi con la gran parte del guadagno lordo erosa dalle varie commissioni.

o Scarsa liquidità: tra i diversi paletti che un risparmiatore deve valutare prima di investire in un hedge fund occorre menzionare la clausola imposta da gran parte di questi fondi di investimento, ovvero quella del lock-up period (o, in italiano, “periodo di blocco delle quote investite”).

Nel tentativo di limitare l’ingresso di grandi investitori nel fondo con una rapida vendita dell’intera quota, molti hedge fund proibiscono la liquidazione dell’ammontare investito nei primi mesi (di norma 12) di partecipazione al fondo.

Inoltre, anche dopo questo periodo iniziale, non tutti gli hedge fund consentono di vendere la propria quota investita in ogni momento dell’anno, limitando spesso tale attività all’interno di finestre temporali ad hoc trimestrali o semestrali.

Le strategie utilizzate dagli hedge fund: la scuola classi

Nel corso degli anni gli hedge fund hanno messo a punto, testato e rimodulato una moltitudine di strategie di investimento, di seguito riepiloghiamo una rassegna di quelle più comuni:

- Combinazione di posizioni long e short nel mercato azionario: la strategia parte con l’individuazione di una serie di aziende sopravvalutate dal mercato azionario; su tali azioni un hedge fund può decidere di aprire una posizione short (o, in italiano, “vendita allo scoperto”), scommettendo quindi sul calo del prezzo di quotazione di tali azioni. Dato che le perdite su queste posizioni possono essere ingenti – talvolta superiori al 100% di quanto investito – un hedge fund può decidere di coprire il proprio rischio aprendo posizioni long (ovvero acquistando azioni) su aziende che ritiene sottovalutate dal mercato. Comunemente, i fondi che seguono questa strategia hanno un’esposizione long maggiore rispetto a quella short.

- Strategia Market Neutral: questa strategia è, di fatto, molto simile a quella precedente, con un’unica fondamentale differenza: l’obiettivo del manager di un fondo Market Neutral è quello di bilanciare il più possibile le esposizioni long e short sul mercato. La strategia può naturalmente apparire come più sicura rispetto ad una meno bilanciata, con possibilità di guadagno netto, però, generalmente inferiori rispetto ad investimenti meno coperti sul mercato

- Arbitraggio: la pratica dell’arbitraggio consiste nel trarre profitto da disallineamenti di prezzo creati da particolari situazioni di mercato. Una strategia di arbitraggio comunemente impiegata dagli hedge fund è quella potenzialmente applicabile nella fase iniziale di un’operazione di acquisizione tra due società quotate. Quando la società Alfa annuncia un piano di acquisto della società Beta, viene reso pubblico al mercato un tasso di cambio tra le azioni di Alfa e Beta, per costituire la nuova società.

La strategia tipica degli hedge fund in questo caso è quella di comprare azioni della società oggetto di offerta (Beta) e di aprire una posizione short su quelle dell’offerente (Alfa), puntando a raggiungere il tasso di cambio di equilibrio comunicato al mercato da Alfa.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale: i fondi quant

Con il rapido sviluppo tecnologico degli ultimi 20 anni e la crescita esponenziale delle capacità computazionali dei processori dei computer, molti hedge fund hanno introdotto nelle proprie strategie portafogli di investimento che effettuano operazioni sul mercato seguendo i consigli di algoritmi di intelligenza artificiale.

Queste strategie, fortemente quantitative (da qui la denominazione inglese “quant” per i fondi che seguono questo recente trend di mercato), puntano a fornire una serie di dati storici in input a complessi algoritmi di Machine Learning che, utilizzando strumenti statistici, identificano pattern ricorrenti nell’andamento di titoli finanziari.

L’idea generale è la seguente: gli algoritmi ricevono in input un dataset di addestramento su dati storici finanziari e, una volta completata la fase di apprendimento, vanno ad effettuare un test della strategia di investimento su altri dati storici, non inclusi nel dataset di addestramento.

La pratica di testare una strategia di investimento su dati storici è comunemente chiamata backtesting e, sebbene presenti dei limiti logici evidenti (nessuno potrà mai applicare una strategia di investimento definita quest’anno su investimenti effettuati un anno fa), rimane uno strumento statistico fondamentale per effettuare una prima valutazione circa la correttezza di una strategia di investimento.

Non esiste una strategia unica vincente