Dopo il piccolo consolidamento di lunedì, i mercati azionari erano chiamati ieri ad un test piuttosto importante ed ostico: riprendere il rimbalzo ed estenderlo ancora, dando una dimostrazione di forza che possa far presumere che i rapporti di forza si stiano ribaltando a favore dei compratori.

Dopo il piccolo consolidamento di lunedì, i mercati azionari erano chiamati ieri ad un test piuttosto importante ed ostico: riprendere il rimbalzo ed estenderlo ancora, dando una dimostrazione di forza che possa far presumere che i rapporti di forza si stiano ribaltando a favore dei compratori. È il primo passo per riuscire a trasformare il rimbalzo in inversione di tendenza, che permetta di gettarsi dietro le spalle la lunga correzione, piena di rimbalzi del gatto morto, che ha occupato più di un quadrimestre di questo difficile 2022.

Diciamo subito che è stata imboccata per ora la strada giusta. Ieri tutti i principali indici azionari hanno messo a segno una buona seduta di rialzo. Sul mio tabellone di riferimento, che ospita i principali indici globali, non succedeva da un po’ di tempo di osservare quel che ho visto ieri: la colonna del risultato di giornata uniformemente colorata di verde e con una sfilza di segni positivi.

La seduta si è infatti aperta con gap rialzisti ed è trascorsa tutta in positivo, sia sui mercati europei (Eurostoxx50 con +1,52% finale) che su quelli USA, dove SP500, l’indice guida, ha superato con l’accelerazione dell’ultima mezz’ora quella resistenza indicata ieri a quota 4.080. È stata scavalcata solo di 9 punti, ma quanto basta per poter affermare che la prima gamba del modello di inversione rialzista è stata portata a termine. Anche il risultato finale percentuale è stato di tutto rispetto (+2,02%), addirittura superato dal +2,62% del vituperato Nasdaq100 e dal +3,19% dell’indice delle small cap Russell2000. Insomma, una seduta senza ombre a cui non siamo più abituati.

Ciliegina sulla torta, osservo che sul grafico orario l’indice SP500 ha completato una figura di inversione rialzista (testa e spalle rovesciato) che avrebbe ora come obiettivo un’estensione del rialzo fino all’area 4.220.

Non è affatto detto che questo avvenga, tantomeno nell’immediato. I modelli grafici hanno una validità probabilistica, non assoluta. Osserviamo che questo modello ha il suo punto di negazione a 3.978. Perciò l’area 3.980 diventa un supporto molto importante. Quel livello venne superato di slancio all’inizio della seduta di venerdì scorso e poi testato dall’alto già nella seconda parte del medesimo giorno e nella seduta successiva di lunedì scorso. Furono test importanti, che aprirono la strada alla prova di forza arrivata ieri. Tuttavia, è possibile che l’abitudine ai rimbalzi effimeri spinga oggi diversi operatori alle classiche prese di beneficio, per incassare i guadagni. Quelli che il famoso detto chiama “pochi, maledetti, e subito”.

Ebbene, è necessario che questo possibile contrattacco dei venditori trovi una diga di contenimento in grado di assorbirlo senza che venga infranto quel supporto.

Questa prova di tenuta, successiva alla prova di forza avvenuta ieri, potrebbe veramente testimoniare che qualcosa è cambiato in meglio nello stato di forma dei mercati azionari.

L’esercito dei compratori potrebbe allora arruolare forze fresche, in grado di apportare un contributo rialzista e spingere l’indice verso la successiva resistenza di area 4.150, ultimo ostacolo sulla strada che porta all’obiettivo del testa e spalle di 4.220.