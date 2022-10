La pausa di ieri ha lasciato il posto ad un pronto ritorno degli acquisti su Telecom Italia che ha ripreso la retta via.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione della vigilia fermandosi appena sotto la parità, con un lieve calo dello 0,11%, tirando il fiato dopo quatto giornate consecutive in salita, oggi ha imboccato nuovamente la via dei guadagni.

Telecom Italia risale dopo il lieve calo di ieri

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,19 euro, con un vantaggio dello 0,64% e oltre 94 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 133 milioni.

Telecom: la decisione Agcom su proposta di coinvestimento

Oggi si è riunita l'Agcom per valutare la proposta di coinvestimenti di TIM su FTTH, un procedimento che era stato riavviato dopo la richiesta del CEO del gruppo telefonico, Labriola, di incorporare adeguamenti legati all’inflazione.

Proprio negli ultimi minuti è arrivato il verdetto dell'Agcom, secondo cui l'offerta di coinvestimento sulle reti ad altissima capacità di Telecom Italia non è conforme alle condizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Le suddette condizioni per l'adesione nell'anno 2021 devono essere applicate anche ai co-investitori che sottoscrivono l'accordo entro il periodo di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'offerta.

Alla luce di ciò, il Consiglio dell'Agcom ha altresì aggiunto che "pertanto, al momento non sussistono i presupposti perchè il market test previsto dal medesimo Codice possa essere avviato".

Telecom al vaglio di Equita SIM

La decisione dell'Agcom non è così favorevole per Telecom Italia visto che, secondo quanto spiegato da Equita SIM, l’approvazione dello schema di coinvestimento, unito alla recente proposta di incremento dei prezzi regolati 2023 per FTTC, avrebbe migliorato la visibilità sulla redditività dell’asset rete e quindi supportato la valutazione anche in ottica negoziale con Open Fiber.

Non cambia in ogni caso la view della SIM milanese che resta cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.