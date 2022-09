Una seduta da incubo per Telecom Italia che oggi scende per la terza giornata di fila, ma lo fa con una velocità allarmante.

Telecom Italia travolto da una pioggia di sell

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un ribasso di quasi tre punti percentuali, oggi accusa una flessione ancora più ampia.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1864 euro, con un affondo del 6,38% alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 236 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 106 milioni.

Il titolo cade rovinosamente e arriva a segnare nuovi minimi storici, con una evidente sottoperformance rispetto al Ftse Mib, tanto da occupare l'ultima posizione nel paniere delle blue chip.

Telecom Italia bocciato da HSBC

Telecom Italia viene bersagliato dai sell sulla scia delle cattive notizie arrivate da alcuni broker.

Ieri gli analisti di HSBC hanno deciso di rivedere la loro strategia sul titolo, riservandogli una bocciatura che ha portato a un cambio di rating da "buy" a "hold", con un prezzo obiettivo invariato a 0,2 euro.

Telecom Italia: doppio downgrade da Barclays

A distanza di poche ore è arrivato un altro downgrade per Telecom Italia, questa volta da Barclays

Gli analisti hanno peggiorato il giudizio sul titolo da "equalweight" ad "underweight", quindi ora è da sottopesare, con un target price tagliato da 0,19 a 0,15 euro, valore che implica un potenziale di ulteriore downside nell'ordine di circa il 20% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La doppia bocciatura riservata da Barclays a Telecom Italia si inserisce in un intervento più ampio che ha riguardato l'intero settore telecom a livello europeo, per il quale gli analisti hanno tagliato le stime. In media le aspettative sull'Ebitda sono state ridotte nell'ordine del 2,5%.

Una decisione presa per tenere conto di un update delle previsioni macro e dell'incremento dei prezzi dell'energia.

Telecom Italia: ecco perchè non è più buy ora

Secondo gli analisti di Barclays, Telecom Italia sta affrontando un deterioramento strutturale del contesto competitivo in Italia, senza che ci sia un miglioramento in vista.

Gli esperti ricordano che i piani per scorporare l’azienda e per fondere la rete con Open Fiber, sono entrambi in grado di creare valore, ma sono in atto da tempo e stanno facendo i conti con una serie di ostacoli, a tal punto ch potrebbero non concretizzarsi in tempi brevi.