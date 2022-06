Pessima giornata anche per Telecom Italia che, dopo aver ceduto mezzo punto percentuale ieri, continua a perdere terreno oggi.

Telecom Italia colpito da forti vendite

Il titolo, complice la pessima intonazione del Ftse Mib, che lascia sul parterre oltre il 3% del suo valore, è colpito da un brutto sell-off.

Mentre scriviamo, Telecom Italia si presenta a 0,2497 euro, con un affondo del 4,4% e oltre 58,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 107 milioni.

Il titolo è stretto nella morsa dei ribassisti in una giornata in cui il sentiment negativo fa passare in secondo piano qualsiasi notizia.

Telecom: intervista a CEO Fastweb su offerta cloud nazionale

In un’intervista al Sole 24 Ore, il CEO di Fastweb, Calcagno, sottolinea alcuni elementi dell’offerta del consorzio formato da Fastweb e Aruba per il cloud nazionale.

Il manager evidenzia che Fastweb-Aruba hanno costi di struttura più leggeri e questo ha permesso di essere economicamente più competitivi, mentre la differenza sul fronte tecnico, a favore dei concorrenti, è stata molto limitata.

Se il consorzio guidato da Telecom Italia pareggiasse l’offerta, avendo una struttura di costi di struttura più alti, rischierebbe di andare a penalizzare i costi dedicati all’innovazione.

L'AD Calcagno ha altresì dichiarato che Fastweb-Aruba sono pronti a cedere una quota di minoranza del consorzio a una società pubblica a scelta del Ministero dell’Innovazione Tecnologica.

Telecom Italia al vaglio di Equita SIM

Questa flessibilità, evidenzia Equita SIM, non sembra essere presente nel consorzio alternativo, che pare avere già definito ex-ante la presenza pubblica.

Nonostante gli elementi sottolineati da Calcagno, gli analisti di Equita SIM continuano a ritenere che sia più probabile che l’offerta venga pareggiata dal consorzio guidato da Telecom Italia.

In attesa di novità gli analisti restano cauti sul titolo e ribadiscono la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.