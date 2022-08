Telecom Italia in cima al Ftse Mib, con un rialzo in controtendenza che trova supporto nelle ultime notizie. Ecco di cosa si tratta.

Un finale di settimana in salita per Telecom Italia che, a dispetto dell'andamento negativo del Ftse Mib, si spinge in avanti e conquista la prima posizione nel paniere delle blue chip.

Telecom Italia risale dopo il calo di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di un punto e mezzo percentuale, seguito a due rialzi di fila, oggi si è posizionato da subito lungo la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2092 euro, con un progresso dell'1,06% e oltre 32 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 97 milioni.

Telecom Italia: l'AD Labriola acquista ancora azioni

A dare sostegno al titolo sono le ultime notizie relative alle mosse dell'AD del gruppo, che ha comprato nuovamente azioni.

Il 22 agosto il CEO Pietro Labriola ha acquistato 1 milione di azioni Telecom Italia: lo shopping è avvenuto al prezzo di 0,2084 euro, per un esborso complessivo di 208.400 euro.

Ieri il manager ha realizzato il suo secondo acquisto da quando è in carica, comprando 500mila azioni al prezzo di 0,2082 euro, per un controvalore complessivo di circa 104 mila euro.

Le azioni oggetto dello shopping corrispondono allo 0,002% del capitale sociale, considerato il totale delle azioni della società.

Telecom Italia: gli analisti commentano lo shopping del CEO

Nei giorni scorsi gli analisti di Intesa Sanpaolo, commentando il primo acquisto di Labriola, avevano dichiarato che lo shopping da parte dell'AD conferma l'impegno del management all'esecuzione della ristrutturazione del gruppo e del piano di break-up per sprigionare pienamente il valore degli asset.

Banca Akros in una nota su Telecom Italia ha evidenziato che gli acquisti del CEO sono un segno di fiducia da parte del top management.

Anche nelle sale operative si guarda con favore alla mossa dell'AD Labriola, ancor più in un contesto dominato da un clima di attesa, con il mercato che guarda alle prossime elezioni politiche del 25 settembre per vedere come si scioglieranno i nodi sulla rete unica e sull'assetto futuro di Telecom Italia.