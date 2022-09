Avvio di settimana tutto in discesa per Telecom Italia che risente della pessima intonazione del mercato, accusando una flessione ancora più ampia del Ftse Mib.

Telecom Italia sotto scacco dopo due rialzi di fila

Il titolo, reduce da due sessioni positivo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un progresso di circa un punto percentuale, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,201 euro, con un affondo del 3,92% e volumi di scambio elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 75 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 96 milioni.

Telecom Italia finisce sotto la lente sulla scia delle indicazioni di stampa riportate nel week-end che hanno offerto alcuni spunti.

Telecom Italia: ipotesi di stampa sul valore della rete

Secondo Milano Finanza, CDP dovrebbe procedere con l’offerta non vincolante entro metà settembre e ipotizza valori equity per la rete di 12-13 miliardi di euro, ossia 23-24 miliardi di enterprise value after lease. Sul piano politico, l’articolo segnala un ritrovato supporto da parte di Fratelli d'Italia al progetto.

Telecom Italia: ecco due scenari tramontati

Anche il Corriere della Sera riporta che l’ipotesi di un’OPA su Telecom Italia da parte di CDP, trapelata a metà agosto, sarebbe tramontata per le complessità autorizzative e per il tema del consolidamento del debito del gruppo telefonico.

Analogamente, lo scenario di una Telecom Italia che mantenesse la rete renderebbe necessario un robusto aumento di capitale.

Lo scenario su cui si stanno muovendo gli advisor, quindi, sarebbe rimasto quello originario del memorandum of understanding di maggio, ossia un’offerta per la sola rete.

Telecom: offerta per la sola rete. La view di Equita SIM

Il Corriere della Sera indica un valore dell’equity secondo CDP inferiore a 10 miliardi di euro, a cui andrebbero aggiunti gli 11 miliardi di euro di debito after lease.

Secondo gli analisti di Equita SIM, le due indicazioni di valore potrebbero rappresentare un ragionevole range negoziale tra la posizione del venditore e del compratore.

In attesa di novità non cambia la view della SIM milanese che su Telecom Italia mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.