Telecom Italia sale in controtendenza sul Ftse Mib, sostenuto dalle indicazioni di stampa su una possibile accelerazione per la rete unica.

Furia francese e ritirata spagnola per Telecom Italia che dopo ben cinque sessioni consecutive in calo, sta provando faticosamente a risalire la china.

Telecom Italia risale la china dopo cinque ribassi di fila

Dopo aver chiuso la seduta di ieri con un affondo di oltre tre punti percentuali, il titolo oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni.

Nell'intraday Telecom Italia è arrivato a toccare un top a 0,2528 euro, con un progresso di oltre due punti e mezzo percentuali, salvo poi avviare un ritracciamento.

Il titolo è rimasto agganciato al segno più, ma ora si accontenta di un rialzo più contenuto dllo 0,69% a 0,2479 euro, con oltre 31 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 140 milioni.

Telecom Italia: rumor su proposta per rete unica. Entro fine luglio?

Telecom Italia è tra le blue chips che oggi salgono in controtendenza rispetto al Ftse Mib, sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa.

Il Sole 24 Ore riporta che la proposta vincolante per la rete unica potrebbe essere presentata per fine luglio.

Entro il prossimo mese, sarebbe stabilito nel memorandum of understanding siglato da TIM, Open Fiber, Cdp, Kkr e Macquaire, dovrebbe infatti concretizzarsi l'offerta da parte dei potenziali compratori per la società della rete di Tim.

Il tutto a valle della presentazione del piano industriale di Telecom Italia, evento fissato in agenda per il 7 luglio.

Solo in tale occasione, infatti, sarà chiaro, sulla base del business plan, cosa resterà in capo alla società di servizi e cosa invece effettivamente finirà nella futura Netco, la società della rete, sia sul fronte degli asset, sia per la parte di debito.

Equita SIM evidenzia che l’articolo lascia trapelare una certa fiducia sulla possibilità delle parti di arrivare a una valutazione condivisa.

Il Capital Markets Day servirà a fornire un perimetro definitivo a NetCo, che comprenderà Sparkle (cavi internazionali).

Telecom Italia: notizia di stampa su offerta commerciale TIM Vision

Meno rilevanti le altre notizie di stampa: al momento l’offerta commerciale di TIM Vision non sembra recepire i nuovi prezzi proposti da DaZN, che ha introdotto un costo addizionali di 10 euro al mese per la concurrency, ossia la visione dei programmi contemporaneamente su due device non situati nelle vicinanze.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.