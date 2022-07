Il recupero avviato dal Ftse Mib che si è allontanato con decisione dai minimi intraday, tanto da dimezzare le perdite iniziali, non è stato di grande aiuto per tutte le blu chip.

Telecom Italia affonda e tocca nuovi minimi storici

Ce ne sono alcune che si confermano ancora in netto calo e tra le altre segnaliamo Telecom Italia che sta vivendo una seduta ad alta tensione.

Dopo due sessioni consecutive in salita e dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di quasi un punto percentuale, il titolo oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

Nella prima parte della mattinata Telecom Italia è arrivato a segnare un bottom intraday a 0,215 euro, registrando un nuovo minimo storico.

Il titolo resta ancora a questo livello, presentandosi negli ultimi minuti a 0,219 euro, con un affondo del 5,11% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 77 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 92 milioni.

Telecom nelle retrovie del Ftse Mib: focus su crisi di Governo

In un mercato penalizzato dalle vendite per via della crisi di Governo, dopo le dimissioni reiterate del premier Draghi che aprono la porta a elezioni anticipate, Telecom Italia accusa un colpo ben più pesante del Ftse Mib e di molte altre blue chip, tanto da occupare la penultima posizione nel paniere principale.

A far affondare il titolo sono proprio le preoccupazioni per i risvolti negativi che la crisi di Governo potrà avere su un dossier caldo come quello della rete unica.

Telecom: a rischio il progetto rete unica?

Da ricordare che a fine maggio, Telecom Italia ha sottoscritto con Open Fiber, CDP Equity, KKR Macquarie, un protocollo di intesa non vincolante relativo al progetto di integrazione tra la rete dell'ex monopolista e quella di Open Fiber.

Secondo le previsioni, entro fine ottobre si potrebbe approdare a un'offerta vincolante, ma la caduta del Governo e la prospettiva di elezioni anticipate, probabilmente a inizio ottobre, rischiano di far slittare i tempi.

Telecom: le previsioni di Intesa Sanpaolo

Gli analisti di Intesa Sanpaolo si dicono dubbiosi sul fatto che il progetto possa avere un seguito durante la fase di transizione che porterà alla formazione di un nuovo Governo.

Gli esperti ritengono in ogni caso che il deal possa essere realizzato anche sotto un'altra coalizione di Governo.

Intesa Sanpaolo in ogni caso mette in guardia dal rischio di vedere tempi più lunghi perchè l'operazione possa andare in porto.

Questo secondo gli analisti potrebbe avere come effetto quello di ridurre le potenziali sinergie sulle spese per investimenti derivanti dalla fusione tra la rete di Telecom Italia e quella di Open Fiber.

In aggiunta a ciò, si sposterebbe ulteriormente in avanti la riduzione del debito del gruppo telefonico in un contesto di tassi in rialzo, pur ricordando che Telecom Italianon ha bisogno di rifinanziamento fino al 2024.