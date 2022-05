In una giornata in cui a Piazza Affari si appesantisce strada facendo il bilancio del Ftse Mib, spicca ancora di più la performance di Telecom Italia che resta in cima al paniere delle blue chips.

Telecom Italia il rally continua sul Ftse Mib

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di oltre tre punti percentuali, il titolo guadagna terreno anche oggi, salendo per la quinta giornata consecutiva.

Mentre scriviamo, Telecom Italia si presenta a 0,3 euro, con un rialzo del 3,73%, dopo aver toccato un top intraday a 0,3062 euro, con volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono passat di mano oltre 112 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 187 milioni.

Dopo essere finito sotto i riflettori già ieri, dopo la firma del memorandum of understanding per la rete unica, il titolo resta al centro dell'attenzione anche oggi sulla scia delle indicazioni di stampa.

Telecom Italia: rumor su valutazioni vari asset della rete

Il Messaggero riporta alcune indiscrezioni molto circostanziate in merito alla rete unica, segnalando in particolare le quote che i diversi player, secondo un documento interno visionato dal giornale, sono stimati avere a valle dell’aggregazione degli asset e della cessione delle quote TIM a CDP.

Equita SIM evidenzia che è difficile però ricostruire le effettive valutazioni degli asset, in quanto si fa riferimento solo ai valori equity, senza specificare la quota di debito allocato a ogni asset.

Secondo l’articolo, l’azionariato risultante della rete unica sarebbe CDP al 70%-77%, Macquarie al 12%-15%, KKR al 10%-13% e Fastweb all'1%-1.5%.

FiberCop sarebbe valutata 4,7 miliardi di euro equity e 7,7 miliardi a livello di enterprise value, molto ragionevole, trattandosi dei valori espressi nel deal con KKR.

In base alle quote risultanti, che prevedono che CDP compri da Telecom Italia l’intera partecipazione nella rete unica, gli analisti di Equita SIM calcolano che Open Fiber sia valutata 5,1-5,3 miliardi a livello di equity.

Telecom: le indicazioni di Equita SIM

Gli esperti stimano 8,1-8,3 miliardi di euro di enterprise value, anche in questo caso simile all'enterprise value riconosciuto dall’ultima operazione, aumentato per l’ulteriore investimento realizzato da Open Fiber nel 2021.

Il resto della rete Telecom Italia sarebbe invece valutato tra 4 e 8 miliardi di euro, gli analisti pensano in funzione del debito allocato all’asset.

Se gli 8 miliardi di euro corrispondessero alla valutazione della rete primaria più Sparkle senza debito, si tratterebbe di un valore piuttosto contenuto.

Questo asset dovrebbe generare circa 1,2 miliardi di euro di EBITDA after lease nel 2022 e quindi, prima di allocare altre passività come TFR e fondi rischi, si tratterebbe di un multiplo di 6,4 volte il multiplo enterprise value/EBITDA after lease.

In questo caso, NetCo (FiberCop + rete primaria + Sparkle) avrebbe un enterprise value di 15,7 miliardi di euro e un multiplo di 7,5 volte il multiplo enterprise value/EBITDA after lease.

Le valutazioni sarebbero però diverse se vi fosse del debito allocato alla rete primaria+Sparkle.

Telecom Italia: le indiscrezioni di Bloomberg

Da segnalare che Bloomberg riporta oggi indiscrezioni secondo cui Telecom Italia punterebbe a una valutazione di NetCo di 20 miliardi di euro, con un significativo premio quindi rispetto al calcolo precedente e che supporterebbe una somma delle parti vicina a 0,39 euro, in funzione delle passività incluse nel calcolo dell’enterprise value.

Confermata intanto la view cauta su Telecom Italia che per Equita SIM merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.