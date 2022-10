Telecom Italia in rialzo per la terza seduta di fila: a sostenerlo è una promozione degli analisti. Focus sulla trimestrale.

L'andamento volatile registrato questa mattina dal Ftse Mib, che dopo una partenza pimpante ha allungato ancora il passo, salvo poi frenare dai top e rafforzarsi nuovamente in seguito, non sembra condizionare più di tanto la giornata di Telecom Italia che prosegue dritto per la sua strada.

Telecom Italia sale per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rialzo dello 0,21%, oggi sale per la terza giornata di fila.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,195 euro, con un progresso del 2,47% e oltre 115 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 132 milioni.

Telecom Italia promosso da Banca Akros. Upside è esplosivo

Telecom Italia mostra maggior forza relativa rispetto al Ftse Mib e occupa una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

A dare man forte al titolo contribuisce la promozione di Banca Akros che ha deciso di rivedere la sua strategia da "accumulate" a "buy", con un prezzo obiettivo a 0,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 104% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Gli analisti hanno riservato un upgrade a Telecom Italia proprio alla luce del potenziale di apprezzamento offerto dai prezzi correnti del titolo.

In vista dei conti che saranno diffusi dal gruppo il prossimo 9 novembre, Banca Akros fa sapere di attendersi un altro trimestre modesto.

Al contempo gli esperti fanno sapere che nel breve termine l'equity story di Telecom Italia dovrebbe essere trainata dalle azioni corporate, con particolare riferimento alle mosse attese su NetCo e EnterpriseCo.

Telecom Italia: la preview sui conti del 3° trimestre

A guardare ai conti in arrivo da Telecom Italia è intanto anche Equita SIM che si aspetta un trimestre coerente con la guidance e con la loro stima per l'intero 2022, tenendo conto del confronto difficile sui costi domestici, che nel terzo trimestre avevano beneficiato del reversal dei bonus accantonati fino alla prima metà del 2021.

A livello di gruppo gli analisti si aspettano nel terzo trimestre ricavi in rialzo del 3,4% a 3,927 miliardi di euro, un ebitda adjusted in calo del 6,2% a 1,539 miliardi di euro e un Ebitda adjusted after lease in flessione del 10,5% a 1,283 miliardi.

Le spese per investimenti dovrebbero riportare una contrazione del 2% a 893 milioni di euro, mentre il debito netto è atteso a 20,32 miliardi di euro, con un peggioramento di 1,046 miliardi nel terzo trimestre, per larga parte spiegato da cash-out straordinari, con circa 700 milioni di euro per frequenze e imposta sostitutiva, al netto dei proventi da Daphne3.

A livello domestico, Equita SIM vede ricavi in calo del 5,9% a 2,892 miliardi di euro, mentre i ricavi da servizi dovrebbero scendere del 4,3% a 2,662 miliardi e l'ebitda adjusted del 18,4% a 1,056 miliardi di euro.

Telecom Italia: Equita rivede le stime. View resta cauta

Dato il confronto molto più facile nel quarto trimestre del 2022, secondo Equita SIM i numeri previsti per il terzo trimestre sarebbero di supporto per la loro stima di EBITDA domestico after lease in calo del 16,2% per il 2022.

Con riferimento all'intero anno, gli analisti hanno apportato lievi modifiche alle stime di Telecom Italia, incorporando i cambi correnti in Brasile e limando i ricavi da equipment domestici, con impatti limitati però sull’EBITDA domestico after lease: le previsioni sono invariate sul 2022, con un taglio dell'1% sul 2023-2024, mentre il debito netto after lease a fine anno è atteso invariato a 20,3 miliardi di euro.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.