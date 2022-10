Telecom Italia in controtendenza sul Ftse Mib sulla scia della proposta dell'Agcom sui prezzi wholesale per fibra e rame. La view degli analisti.

Tra le blue chip che oggi riescono a muoversi in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Telecom Italia.

Telecom Italia recupera dopo 5 ribassi di fila

Il titolo, reduce da ben cinque sessioni consecutive in calo che lo hanno portato a toccare nuovi minimi storici, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un ribasso di ben tre punti percentuali, oggi ha avviato gli scambi in salita.

Telecom Italia, pur avendo già ritracciato dai massimi intraday, si mantiene al di sopra della parità e negli ultimi minuti si presenta a 0,1766 euro, con un progresso dello 0,28% e oltre 67 milioni di azioni passate di mano fin oa ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 128 milioni.

Telecom: proposta Agcom su prezzi wholesale in rame e fibra

Telecom Italia finisce sotto la lente dopo che il regolatore ha pubblicato ieri la proposta da sottoporre a consultazione pubblica per il triennio 2022-2024.

In sintesi, la proposta dell'Agcom prevede che per il 2022 i prezzi regolati wholesale siano stabili, mentre sul 2023 il regolatore propone in particolare un incremento del canone ULL del 9% a 9,70 euro e FTTC dell'8,6% a 13,58 euro, e un taglio sul canone FTTH del 7,9% a 14,13 euro.

Telecom: Equita vede impatto positivo sui ricavi

Nel complesso, secondo Equita SIM, visto il mix di Telecom Italia atteso ancora prevalentemente spostato su FTTC/ULL nel 2023, i prezzi proposti dovrebbero avere un impatto positivo sui ricavi regolati dell'ex monopolista e dovrebbero ridurre il gap di prezzo tra FTTH di TIM e le offerte di Open Fiber.

Prevista inoltre un'accelerazione dello spostamento verso il FTTH, dato che i prezzi proposti dall'Agcom riducono significativamente il gap di prezzo tra FTTC e FTTH.

Il Sole 24 Ore parla infatti di un potenziale aggravio di costo per gli OLO di 100 milioni di euro nel 2023, che sarebbe il maggiore ricavo potenziale per TIM. Gli analisti di Equita SIM a tariffe fisse avevano un calo di 40 milioni di euro dei ricavi regolati nel 2023.

Le nuove tariffe diventeranno effettive al termine del periodo di consultazione pubblica.

Confermata intanto la view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom: la view di Intesa Sanpaolo

Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, la proposta Agcom, se approvata, sarebbe una buona notizia per Telecom Italia, perchè a breve implicherebbe per la prima volta dopo anni un aumento dei ricavi della rete in rame e a lungo termine un'accelerazione della transizione verso la più moderna rete FTTH.

Telecom Italia al vaglio di Banca Akros e di Bestinver

A puntare sul titolo è Banca Akros che consiglia di accumularlo in portafoglio, con un target price a 0,4 euro.

Anche in questo caso gli analisti definiscono positiva la notizia relativa alla proposta del regolatore sui prezzi wholesale per fibra e rame, evidenziando però che la tessa è in gran parte già scontata perchè la crescita dei prezzi per recuperare l'inflazione è stata già largamente pubblicizzata.

Infine, è bullish la view di Bestinver che su Telecom Italia ha una raccomandazione "buy", con un target price a 0,68 euro.

Per gli esperti le ultime novità dall'Agcom dovrebbero essere positive, non solo con riferimento ai ricavi e all'Ebitda after lease di Telecom Italia, ma anche in relazione alla potenziale valutazione di NetCo nell'ottica del deal con Open Fiber.