La seduta odierna prosegue all'insegna dell'ottimismo per Telecom Italia che, dopo aver oscillato intorno alla parità, ha imboccato la via dei guadagni, salendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia in rialzo dopo la flessione di ieri

Il titolo ieri ha chiuso gli scambi con un ribasso di oltre tre punti percentuali, prestando il fianco ad alcune prese di profitto dopo ben quattro giornate consecutive in rialzo.

Oggi Telecom Italia ha avviato gli scambi in positivo per poi scivolare sotto la parità e continuare a muoversi a poca distanza dai valori del close di ieri.

In seguito il titolo ha rotto gli indugi e ha allungato il passo, presentandosi ora a 0,2531 euro, con un rialzo dello 0,64% e oltre 28 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 89 milioni.

Telecom: rumor su proposta CVC per il 49% di Enterprise

Telecom Italia resta sotto la lente sulla scia di alcuni rumor, peraltro già smentiti nel corso della mattinata.

Repubblica ha riportato alcune indiscrezioni in merito all’interesse di CVC per Enterprise, la divisione di TIM dedicata a grandi aziende e pubblica amministrazione.

CVC avrebbe presentato il 6 luglio un’offerta migliorativa rispetto ai 6 miliardi di euro proposti il 25 marzo, valutando l’asset circa 7 miliardi di uro di enterprise value, 7,8 volte il multiplo enterprise value/EBITDA after lease 2021.

La proposta di CVC chiede però una forte governance a TIM ed è al lordo dei costi di set-up e integrazione, stimati in 300 milioni di euro, portando quindi a una valutazione per il 49% di 3,3 miliardi di euro, pari a 6,7 miliardi di euro di enterprise value, vale a dire 7,4 volte il multiplo enterprise value/EBITDA after lease 2021.

Telecom Italia avrebbe chiesto migliorie sul prezzo e sulla governance e un earn-out ma, dopo un passaggio in comitato investimenti di CVC, la trattativa si sarebbe fermata.

Telecom: CVC smentisce le indiscrezioni

Nel corso della mattinata, come accennato prima, è arrivata la smentita di CVC Capital Partner che, in rifermento all'articolo apparso su Repubblica in data odierna, ha precisato che non + stata presentata una seconda offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza di una società di TIM di nuova costituzione, ridenominata Enterprise Co.

Il fondo di private equity, inoltre, ha aggiunto che la sola proposta avanzata al CDA di Telecom Italia risale al 25 marzo 2022, come comunicato dall'ex monopolista lo scorso 28 marzo.

Telecom Italia: focus di Equita SIM su Enterprise

Gli analisti di Equita SIM valutano Enterprise 6,1 miliari di euro come enterprise value after lease, pari a 7,4 volte il multiplo enterprise value/Ebtida after lease 2022 applicato su stime di EBITDA 2022 di 0,8 miliardi di euro, attesi in moderata flessione rispetto al 2021 per i costi di start-up, come evidenziato dai messaggi del recente Capital Markets Day.

Valutativamente, quindi, l’interesse di CVC per cifre più vicine a 7 miliardi di euro rappresenta un potenziale upside.

Gli analisti di Equita SIM pensano anche che l’opportunità di cedere una minoranza di Enterprise nel caso di vendita totale della rete (NetCo) non sia così forte, in particolare se le valutazioni non fossero particolarmente generose.

Se invece non si realizzasse la cessione di NetCo, l’operazione su Enterprise non sarebbe in grado di ribilanciare la struttura di capitale del gruppo.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.