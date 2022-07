Novità in vista?, PUBBLICATO: 2 ore fa

La seduta odierna ha riportato il segno più su Telecom Italia che ha trovato la forza per dare vita a un rimbalzo dopo ben cinque giornate consecutive tutte in calo.

Telecom Italia in rialzo con volumi

Dopo aver ceduto quasi mezzo punto percentuale ieri, il titolo oggi ha mostrato un andamento altalenante, per poi imboccare la via dei guadagni chiude in salita.

A fine giornata Telecom Italia si è fermato a 0,229 euro, con un rialzo dell'1,33% e volumi di scambio elevati, visto che sono passate di mano oltre 98 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 90 milioni.

Telecom Italia: vicino nuovo accordo con DAZN?

Telecom Italia è finito sotto i riflettori sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe vicino un nuovo accordo con DAZN.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l'ex monopolista in base all'intesa potrebbe rinunciare all'esclusiva sui contenuti della Serie A.

In cambio di ciò, Telecom Italia vedrebbe calare da 340 a circa 250 milioni di euro il corrispettivo versato annualmente a DAZN.

L'intesa dovrebbe essere raggiunta a tre, visto che nell'accordo ci sarebbe anche Sky che, sempre secondo quanto riportato Milano Finanza, sarebbe pronta a versare alcune decine di milioni all'anno a DAZN per ripristinare i canali sul decoder, senza perciò ottenere una sublicenza dei diritti.

Telecom: accordo andrà in porto questa volta?

Da verificare ora se l'accordo andrà effettivamente in porto, visto che non è la prima volta che si parla di una possibile intesa, ma fino ad ora non si è mai giunti a nulla di concreto.

Milano Finanza spiega che questa volta però potrebbe essere diverso, in primis perchè le trattative tra le parti non si sono mai interrotte.

In secondo luogo perchè l'AD di Telecom Italia di recente ha ribadito la sua intenzione di trovare una soluzione al problema.

Da ultimo, ci sarebbe questa volta anche lo zampino della Lega Serie A che starebbe facendo pressing perchè si giunga ad un accordo prima che pata il prossimo campionato di calcio.