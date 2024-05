Telecom recupera. Focus sulle ultime news dalla stampa

Seduta all’insegna del recupero per Telecom Italia che dopo tre giornate consecutive in calo ha ritrovato la retta via oggi.

Telecom risale dopo quattro ribassi

Il titolo ieri ha ceduto quasi un punto percentuale e oggi recupera le perdite, presentandosi negli ultimi minuti a 0,2251 euro, con un progresso dell’1,26% e oltre 138 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 241 milioni.

Telecom: news di stampa su deal NetCo

Telecom Italia risale la china sulla scia di alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare da Repubblica, che segnala che il processo di analisi dell’operazione NetCo da parte della DigiComp sta procedendo e che sarebbe previsto a breve un incontro delle autorità con i concorrenti di TIM (che hanno elaborato nei giorni passati le loro posizioni in merito ai punti sotto analisi) e con KKR.

L’articolo lascia aperte tutte le ipotesi sull’esito del processo autorizzativo, indicando che potrebbe chiudersi in fase 1, eventualmente con un paio di settimane di lavoro aggiuntivo rispetto alla deadline del 29 maggio per introdurre qualche lieve correttivo, oppure andare in fase 2, per approfondire gli impatti concorrenziali, con il rischio di un prolungamento dell’analisi di alcuni mesi.

L’articolo riporta anche un cash-out addizionale per Telecom Italia di 80 milioni di euro per ogni mese di ritardo che gli analisti di Equita SIM ritengono troppo pessimistico, in quanto la linea di investimento di NetCo, principale fonte del cash burn, che TIM deve finanziare fino al closing. è oggetto di rimborso integrale da parte di KKR e per gli aggiustamenti previsti in caso di closing post giugno.

Telecom Italia: il commento e il giudizio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM restano confidenti che l’operazione possa essere approvata entro giugno, pur comprendendo l’importanza dell’analisi del contratto di servizio tra NetCo e ServCo, trattandosi di un progetto che rende strutturalmente più omogeneo il contesto competitivo.

In attesa di novità, la SIM milanese mantiene una view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,37 euro.