Tra le blue chips che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib, mostrando dunque più forza relativa, troviamo anche Telecom Italia. Telecom Italia risale dopo 7 ribassi di fila Il titolo, reduce da ben sette sedute consecutive in rosso, dopo aver chiuso quella di ieri con un calo di quasi un punto percentuale, oggi trova la forza per rimbalzare. Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2793 euro, con un rialzo dello 0,47% e oltre 53 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 187 milioni. Telecom Italia: nessun accordo ancora con Open Fiber Telecom Italia continua a catalizzare l'attenzione del mercato sulla scia delle indicazioni di stampa che si inseguono quasi quotidianamente. Il Sole 24 Ore segnala che il CdA di Fibercop tenutosi ieri non ha ancora ratificato i nuovi accordi commerciali che dovranno regolare l’accesso all’infrastruttura di Telecom Italia da parte di Open Fiber per accelerare il rollout della copertura FTTH della stessa nelle aree bianche. Telecom Italia al vaglio di Equita SIM Equita SIM evidenzia che l’accordo, secondo l’articolo, dovrebbe essere comunque firmato prima della riunione del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio, entro cui è atteso un più generale memorandum of understanding tra Telecom Italia e CDP per la possibile combinazione delle due reti. Per gli analisti di Equita SIM i due negoziati sembrano in qualche modo legati e il secondo chiaramente più rilevante.

Confermata la view cauta su Telecom Italia, coperto dalla SIM milanese con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,43 euro.





