Telecom Italia mostra i muscoli anche oggi: dopo lo shopping dell'AD, arriva una firma importante per il gruppo. Le ultime novità.

Tra le poche blue chip che oggi riescono a sottrarsi alle vendite e a salire in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Telecom Italia.

Telecom Italia sale ancora in controtendenza sul Ftse Mib

Già venerdì scorso il titolo aveva dato prova di forza, con un rialzo dello 0,24% in un mercato colpito da forti vendite.

Un copione che si ripropone anche oggi visto che, a dispetto di un Ftse Mib in ribasso di oltre un punto percentuale, Telecom Italia si muove al di sopra della parità.

Negli ultimi minuti le azioni dell'ex monopolista italiano sono fotografate a 0,2089 euro, con un rialzo dello 0,67% e oltre 44 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 98 milioni.

Telecom Italia puntellato dagli acquisti dell'AD Labriola

Nelle ultime giornate Telecom Italia è stato sostenuto in Borsa dal segnale di fiducia arrivato dal management, con riferimento allo shopping dell'Ad Labriola che ad agosto ha acquistato complessivamente 1,5 milioni di azioni del gruppo da lui guidato.

Telecom Italia: firmata aggiudicazione gara cloud pubblico

A catalizzare l'attenzione è anche l'ultima notizia da cui si è appreso che venerdì scorso Telecom Italia, Leonardo, CDP Equity e Sogei hanno comunicato il completamento del processo di aggiudicazione della gara per il cloud pubblico, vinta dal consorzio formato dalle quattro aziende a inizio luglio, uguagliando l’offerta del consorzio concorrente formato da Fastweb e Aruba.

Equita SIM evidenzia che l’unica incertezza che ancora esiste è legata al ricorso presentato dal consorzio perdente, che ha visto respinta la richiesta di sospensiva dell’aggiudicazione, ma su cui è prevista un’udienza di merito il 5 ottobre.

La gara per il cloud pubblico è stata molto competitiva, con un’aggiudicazione finale per un ammontare di servizi erogati dal consorzio su 13 anni pari a 2,7 miliardi di euro.

Oltre ai ricavi/EBITDA generati dal consorzio, gli operatori avranno anche un beneficio indiretto come fornitori di servizi al consorzio, con opportunità aperte anche a terze parti.

Telecom Italia: cosa prevede il progetto

Il progetto, spiega Equita SIM, prevede 900 milioni di euro di finanziamento pubblico per la realizzazione dell’infrastruttura e tempistiche piuttosto strette, come sottolinea il Sole 24 Ore, per la fase di attuazione del progetto.

Con questa aggiudicazione, si completa un’ulteriore importante assegnazione di fondi del PNRR legati all’infrastruttura tecnologica, che ha già visto assegnate le risorse legate all’upgrade della rete fissa e al 5G.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Gli analisti ricordano che rimangono invece da assegnare le risorse legate ai servizi di migrazione della pubblica amministrazione alla nuova infrastruttura cloud, principalmente rappresentati da servizi system integration e formazione del personale.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene una view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.