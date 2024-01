Telecom ancora in rosso. I rumor sulle mosse dell’Agcom

Nuova seduta in calo per Telecom Italia che perde terreno per la seconda giornata di fila, muovendosi sostanzialmente in linea con il Ftse Mib.

Telecom Italia in ribasso

Il titolo ieri ha ceduto quasi due punti percentuali dopo tre sessioni consecutive in salita e oggi ha ripreso la via delle vendite.

Mentre scriviamo, Telecom Italia passa di mano a 0,2824 euro, con un calo dello 0,63% e oltre 63 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 145 milioni.

Telecom: Agcom pronta a definire nuove tariffe wholesale

Secondo RadioCor, Agcom sarebbe pronta ad approvare la delibera per le nuove tariffe wholesale di accesso, confermando l’impianto previsto in fase di consultazione per il periodo 2024-2028.

Gli analisti di Equita SIM spiegano in una nota che la decisione non ha impatto diretto per Telecom Italia, essendo ora un elemento dei ricavi di NetCo su cui è stata accettata la proposta vincolante di KKR.

Telecom Italia: la view di Equita SIM

Gli esperti immaginano peraltro che le negoziazioni tra le parti avessero già incorporato le ipotesi di prezzi formulate in fase consultiva da Agcom.

Resta immutata intanto la view bullish di Equita SIM, che su Telecom Italia ribadisce la raccomadazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.