Telecom in rosso. Rumor sull’ultima mossa di Vivendi

L’andamento positivo mostrato oggi dal Ftse Mib non è di alcun aiuto per Telecom Italia, che si conferma in controtendenza.

Telecom Italia giù dopo tre rialzi di fila

Il titolo viene da tre giornate consecutive in rialzo e dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di un punto percentuale, da subito oggi si è posizionato al di sotto della parità.

Negli ultimi minuti, Telecom Italia viene fotografato a 0,2863 euro, con una flessione dell’1,17% e oltre 89 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 147 milioni.

Telecom Italia: rumor su lettera di Vivendi a UE

Il titolo finisce sotto la lente sulla scia delle indicazioni di stampa, da cui si apprende che Vivendi ha inviato una lettera alla Dg Comp, ossia la Direzione generale della concorrenza dell’Unione Europea, per segnalare il ruolo del Mef nell'operazione NetCo.

Nel dettaglio è richiesta una valutazione “sul ruolo e il coinvolgimento del ministero dell’Economia” nell’ambito dell’operazione dello scorporo e della vendita di Netco a Kkr.

Come riportato da Reuters, i francesi di Vivendi hanno evidenziato all’Unione Europa di temere che, malgrado la rilevanza del coinvolgimento del MEF nella transazione per la valutazione della concorrenza, la notifica possa non rivelare adeguatamente o sminuire” il ruolo ricoperto dal Tesoro.

La lettera sembra essere parte della battaglia legale di Vivendi che sarebbe imperniata sulla mancata attivazione del comitato parti correlate da parte di Telecom Italia e sul mancato passaggio assembleare (Equita SIM pensa per la supposta modifica dell'oggetto sociale) nel processo di cessione di NetCo.

Telecom: la doppia medaglia della lettera di Vivendi

La missiva di Vivendi di fatto potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio a seconda dell’esito che giungerà da Bruxelles.

In caso di risposta affermativa, infatti, si avrebbe un riconoscimento da parte dell’Unione europea del coinvolgimento del MEF nell’operazione e questo andrebbe a rafforzare la posizione di Vivendi nella causa intentata a Milano.

Da ricordare che nell’ambito di quest’ultima, il primo azionista di Telecom Italia definisce illegittima la delibera del Cda riguardante la vendita della rete.

Nel caso in cui però da Bruxelles dovesse arrivare una risposta negativa, questa andrebbe a legittimare l’operato e quindi la delibera del Cda di Telecom Italia, fiaccando almeno parzialmente la posizione di Vivendi.

La lettera conferma in ogni caso che Vivendi intende perseguire con ogni mezzo la propria battaglia legale che però, in assenza di una richiesta di sospensiva d'urgenza, non blocca l'esecuzione dell'operazione.

Secondo gli analisti di Equita SIM, è da monitorare se questo elemento rischi di allungare i tempi dell'analisi della Dg Comp e quindi del closing,

Non cambia intanto la strategia della SIM milanese, i cui analisti mantengono una view bullish su Telecom Italia, ribadendo la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.