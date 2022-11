A Piazza Affari prosegue senza sosta il recupero di Telecom Italia che, dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale venerdì scorso, si spinge in avanti anche oggi, salendo per la sesta giornata di fila.

Telecom Italia vola con forti volumi di scambio

Il titolo da subito ha imboccato la via dei guadagni, conquistando il primo posto tra le blue chip, con una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2362 euro, con un rally del 7,51% e forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 151 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 140 milioni.

Il titolo porta avanti così il recupero partito dai nuovi minimi storici toccati lo scorso 13 ottobre a 0,1627 euro, con un ritorno delle quotazioni su liveli di prezzo che non si vedevano da metà agosto scorso.

Telecom: le ultime dichiarazioni di Butti sulla rete unica

A mettere le ali a Telecom Italia hanno contribuito le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con deleghe all'innovazione digitale.

Fresco di nomina, Alessio Butti ai microfoni di SkyTg24 ha dichiarato nel week-end che è sua intenzione incontrare i vari stakeholder, partendo dai vertici di CDP, per individuare e definire il percorso migliore per approdare a una rete unica a controllo statale.

La stampa nel weekend ha ripreso le dichiarazioni del sottosegretario Butti, vedendo un cambio di percorso rispetto a quanto negoziato fino a oggi da Cdp con il Memorandum of Undestanding recentemente esteso.

Telecom: focus su progetto Minvera. I rischi segnalati da Equita SIM

Secondo Equita SIM, emerge un rilancio del progetto Minerva, che dovrebbe vedere un`offerta lanciata da Cdp su Telecom Italia e la successiva dismissione degli asset brasiliani e retail, anche se gli articoli da diverse fonti segnalano come la proposta alternativa non abbia ancora raggiunto un grado di concretezza adeguato.

Gli analisti fanno notare che non ci sono purtroppo dettagli sul progetto Minerva e su come questo risolverebbe una serie di complessità, quali le garanzie sulle dismissioni degli asset, i vincoli antitrust, il perimetro degli asset da dismettere, le condizioni di rifinanziamento e la coerenza con il mandato di CDP.

Per questi motivi, secondo la SIM milanese è difficile commentare vantaggi e svantaggi rispetto allo scenario rappresentato dal memorandum of understanding.

Dal punto di vista valutativo, gli esperti fanno sapere che al loro target la rete viene valorizzata 18 miliardi, ma spiegano che un'offerta a questi livelli forzerebbe i tempi di dismissione di asset come retail e Brasile, ancora in fase di turnaround/integrazione.

Il rischio che vedono gli analisti è inoltre che rimettere in discussione il progetto sviluppato dalla società in questi mesi per la separazione verticale, possa allungare i tempi delle decisioni e far cadere quanto negoziato fino a oggi.

Vivendi apre a trattative sulla rete unica

Intanto, Equita SIM richiama l'attenzione sul fatto che un portavoce di Vivendi, primo azionista di Telecom Italia, ha commentato positivamente l'invito del governo a un tavolo di confronto con tutti gli stakeholder, segnalando la disponibilità a trovare una soluzione in tempi brevi.

In attesa di novità, la SIM milanese nom modifica la sua view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom Italia: la view di Bestinver

Secondo i colleghi di Bestinver Securities, è sicuramente positivo il crescente interesse del Governo per un dossier così rilevante e questa attenzione dovrebbe rafforzare la speranza che si possa assistere a un'accelerazione delle discussioni in materia.

Gli analisti non credono che un'eventuale OPA da parte di CDP su Telecom Italia sia l'alternativa migliore, ma apprezzano il fatto che il dossier sulla rete unica possa avere un ruolo di un certo rilievo nell'agenda del Governo.