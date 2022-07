A dispetto dell'andamento positivo mostrato dal Ftse Mib, prosegue all'insegna dell'incertezza la seduta di Telecom Italia.

Telecom Italia volatile

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso di oltre un punto e mezzo percentuale, ha inizialmente guadagnato terreno anche oggi, salvo poi cambiare direzione di marcia più volte.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2555 euro, con un rialzo dello 0,59% e oltre 75 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 90 milioni.

Telecom: piano separazione rete fisa dai servizi

Il titolo oggi resta sotto i riflettori nel giorno del Capital Markets Day, in occasione del quale è stato presentato il piano di separazione della rete fissa dai servizi.

Il Cda dell'ex monopolista italiano ha confermato mandato all'AD Labriola, a svolgere ogni attività utile per il conseguimento dell''obiettivo strategico del superamento dell'integrazione verticale e della riduzione del livello di indebitamento della società attraverso operazioni di trasferimento e valorizzazione di alcuni asset del gruppo.

Telecom Italia: 4 elementi chiave

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la presentazione del Capital Markets Day fornisce granularità su quattro elementi chiave, ossia NetCo, ConsumerCo, EnterpriceCo e Brazil, con target di medio (2025) e lungo (2030) per ciascuna attività e considerazioni sulla struttura di capitale. Non ci sono guidance aggiornate sul 2022.

Telecom Italia: focus su NetCo

Quanto ai messaggi principali, per la NetCo, ossia l'asset della rete fissa, i dati del 2021 indicano vendite per 5,3 miliardi di euro, un Ebitda after lease di 2 miliardi di euro e spese per investimenti a 1,6 miliardi di euro, leggermente sotto quanto indicato a marzo per il maggior personale allocato.

I target al 2025 indicano venite a 5,2 miliardi di euro, un Ebitda after lease di 2,2 miliardi e la stessa cifra per gli investimenti.

Equita SIM fa sapere di essere più prudenti su vendite/EBITDA, meno di 5 miliardi e 1,9 miliardi nel 2025, ma ha meno capex.

I dipendenti dovrebbero passare dai 21.400 nel 2021 a 17mila nel 2025.

Telecom: EnterpriseCo

Previsto business in crescita per l'asset EnterpriseCo, con target al 2025 che parlano di vendite oltre i 3,5 miliardi di euro, 1 miliardo di Ebitda after lease e 500 milioni di capex, poco sotto le ipotesi di Equita SIM.

I dipendenti dovrebbero salire da 5.300 a 6.000 unità al 2025.

Telecom Italia: ConsumerCo

Per il ConsumerCo, al 2025 si stimano vendite a 6,4 miliardi di euro, un Ebitda after lease di 1,3 miliardi, 900 milioni di capex e dipendenti in calo dai 14mila del 2021 a 11mila o meno nel 2026.

Telecom Italia: Brazil

Per l'asset Brazil sono confermati i target di crescita

Telecom Italia: focus su debito e M&A. La view di Equita

Quanto alla struttura di capitale, l'obiettivo è di ridurre debito after lease sotto i 5 miliardi di euro principalmente per M&A e includendo qualche opzione di spesa, quali investimenti per la crescita e remunerazione degli azionisti, secondo Equita SIM a valle dell’M&A.

Per gli analisti si tratta di un target chiaramente molto dipendente dai risultati delle negoziazioni, con cessione di Netco e possibile minoranza in EnterpriseCo.

Equita SIM evidenzia che l'M&A rimane il principale driver per deleverage e creazione di valore.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom Italia: la view di Intesa Sanpalo

I colleghi di di Intesa Sanpaolo, accolgono con favore la maggiore visibilità fornita sulla riorganizzazione del gruppo telefonico, ma con alcune perplessità.

Nel dettaglio gli esperti ritengono sfidanti i target organici della NetCo di Tim Consumer vista la pressione competitiva.