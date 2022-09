Telecom Italia in rally dopo il netto calo della vigilia: di cosa ha discusso il Board ieri? Quali decisioni sono state prese?

Chiusura di settimana in bellezza per Telecom Italia che trova gli spunti giusti per risalire la china, peraltro con una certa vivacità.

Telecom Italia scatta in avanti dopo due sedute in calo

Il titolo, reduce da due sessioni in flessione, dopo aver chiuso quella di ieri con un ribasso di quasi quattro punti percentuali, oggi ha aperto le contrattazioni in salita, mantenendosi in territorio ampiamente positivo.

Negli ultimi minuti Telecom Italia è fotografato a 0,1891 euro, con un rally del 3,56% e oltre 76 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 124 milioni.

Il titolo continua a essere oggetto di grande attenzione da parte del mercato, anche sulla scia delle indiscrezioni che appaiono quasi quotidianamente sulla stampa.

Telecom Italia: indiscrezioni sul Cda di ieri

Oggi in particolare circolano dei rumor in merito al Cda del gruppo riunitosi ieri e relativamente ai tempi per l'offerta di CDP su NetCo.

Diversi articoli di stampa hanno parlato della riunione del Board dell'ex monopolista italiano tenutasi ieri, anche se non emergono indiscrezioni rilevanti.

Il Corriere della Sera riferisce che il CEO di Telecom Italia, Pietro Labriola, avrebbe aggiornato in merito ai numeri del trimestre, confermando il trend positivo di luglio/agosto, che aveva portato alla revisione della guidance.

Telecom Italia: offerta vincolante CDP in arrivo tra 1-2 settimane

Sui fronti straordinari, gli articoli di stampa ipotizzano una offerta non vincolante da CDP per la settimana prossima o la successiva e il Corriere della Sera ribadisce un range valutativo secondo CDP per NetCo di 15-18 miliardi di euro.

Nella riunione del Cda sono state ufficializzate le dimissioni di De Meo dal Board e tra i nomi indicati come possibili sostituti troviamo quello di Massimo Sarmi, ex Poste, ora presidente FiberCo, o di Barbara Cominelli, ex manager Microsoft e Vodafone.

In attesa di ulteriori spunti gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Telecom Italia, mantenendo invariato il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.