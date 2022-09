Cala il sipario su una brutta giornata per Telecom Italia che già ieri aveva ceduto terreno, scendendo di oltre mezzo punto percentuale dopo due rialzi di fila.

Telecom Italia colpito da tanti sell

Il titolo oggi ha accusato una flessione ben più ampia, fermandosi a 0,1826 euro, con una correzione del 3,74% e oltre 105 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 124 milioni.

Telecom Italia paga pegno all'incertezza legata al futuro della rete unica, in attesa della formazione del nuovo Governo e delle mosse di quest'ultimo su uno dei dossier caldi che si troveranno tra i primi sul tavolo.

Telecom: rumor su mossa Cda per EnterpriseCo

Il titolo non ha trovato alcun sostegno in alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare da Il Messaggero.

Il quotidiano riferisce che il CdA di Telecom Italia sarebbe pronto a far partire un beauty contest per la valorizzazione di EnterpriseCo, la divisione che gestisce il business PA/grandi clienti con circa 900 milioni di euro di Ebitda su 3 miliardi di euro di ricavi.

Secondo gli advisor Goldman e Vitale l’asset potrebbe valere 11 miliardi di euro.

Alcuni mesi fa, secondo indiscrezioni di stampa, CVC aveva presentato un’offerta, rigettata dal CdA, per 6 miliardi di euro.

Telecom:ecco quanto vale EnterpriseCo secondo Equita

Nella loro somma delle parti, gli analistidi Equita SIM includono la EnterpriseCo a 6,1 miliardi di euro di valore, pari a 7,4 volte il multiplo enterprise value/ebitda after lease 2022, con ebitda atteso in calo per gli investimenti e la crescita di competenze previste per la divisione.

La valorizzazione dovrebbe essere per una minoranza, darebbe visibilità a una parte del business di Telecom Italia e ridurrebbe le esigenze di rifinanziamento del gruppo, anche se a detta degli esperti l’operazione sulla rete rimane essenziale per il gruppo.

Telecom: la view di Equita SIM

Sul tema governance, il Messaggero segnala che Vivendi vorrebbe mettere un proprio uomo nel CdA al posto del dimissionario Luca De Meo, ma che si cerca una figura condivisa, in linea con il processo di presentazione della lista del CdA.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.