Telecom ancora giù. Al via lavori per lista Cda

Telecom Italia in rosso per la quinta seduta di fila, con il focus su alcune indicazioni di stampa.

L’andamento positivo registrato oggi dal Ftse Mib non è di aiuto tra le altre blue chip neanche per Telecom Italia.

Telecom Italia in calo per la quinta seduta di fila

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,7% ieri, continua a perdere terreno, arretrando per la quinta sessione consecutiva.

Negli ultimi minuti Telecom Italia viene fotografato a 0,2832 euro, con un calo dello 0,28% e oltre 31,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 170 milioni.

Telecom: Cda avvia lavori per lista Board

Un articolo de La Stampa riporta alcune considerazioni in merito al tema della presentazione di una lista del CdA per TIM in vista del rinnovo del consiglio con l’assemblea del 23 aprile.

Secondo l’articolo, l’attività di engagement con gli azionisti per la definizione della lista del CdA potrà essere l’occasione per riavvicinare i rapporti con Vivendi, individuando un presidente gradito al primo azionista, anche alla luce della non disponibilità del presidente uscente Rossi di ricandidarsi.

Anche il governo potrebbe muoversi per propiziare soluzioni condivise.

Secondo gli analisti di Equita SIM, un chiarimento sul tema della governance e la conferma dell’attuale management team sono elementi importanti per sostenere il titolo e dare visibilità alla prosecuzione del piano di rilancio del gruppo.

In attesa di novità, la SIM milanese non cambia idea su Telecom Italia, reiterando la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.