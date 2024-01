Telecom giù. Indicazioni di stampa sul prossimo Cda

Quest’ultima seduta della settimana prosegue in calo per Telecom Italia che mostra un andamento debole dopo lo spunto positivo della vigilia.

Telecom Italia cala dopo il rialzo di ieri

Il titolo ieri ha guadagnato quasi un punto percentuale, ma oggi ha imboccato da subito la via del ribasso.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2913 euro, con un calo dello 0,34% e circa 30 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 178 milioni.

Telecom: focus sul Cda del 18 gennaio

Il Messaggero segnala che Telecom Italia ha in previsione un CdA per il 18 gennaio prossimo, per approvare il regolamento per la presentazione della lista del Board.

Equita SIM evidenzia che il Messaggero prosegue sulla linea già espressa negli ultimi mesi, secondo cui non è detto che il CdA riesca a esprimere una propria lista, con l’articolo che indica le chance al 50%, menzionando come elemento a sfavore anche la non disponibilità del presidente Rossi di ricandidarsi.

Gli analisti di Equita SIM non vedono la decisione del Presidente Rossi avere implicazioni negative sul processo.

Telecom Italia sotto la lente di Equita SIM

La presentazione della lista del CdA e la conferma della disponibilità di Labriola per un nuovo mandato sono elementi di continuità sull’esecuzione della strategia approvata dal CdA molto importanti e che gli analisti pensano siano apprezzati dal mercato.

L’articolo segnala anche che sarebbero stati sondati dalla società i proxy advisor Georgeson e Glass Lewis per garantire un adeguato engagement degli azionisti nel processo decisionale.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Telecom Italia ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.