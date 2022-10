Anche la seduta odierna prosegue in calo per Telecom Italia che perde terreno per la seconda giornata consecutiva.

Telecom Italia ancora giù

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,3% ieri, complici alcune prese di profitto dopo quattro sessioni consecutive in rialzo, si mostra debole anche oggi.

Mentre scriviamo, Telecom Italia si presenta a 0,1954 euro, con una flessione dello 0,46% e oltre 57 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 134 milioni.

Telecom: Agcom, market test su nuova proposta di coinvestimento

Telecom Italia continua a catalizzare l'attenzione dopo che Agcom ha avviato il market test sulla nuova proposta di coinvestimento di TIM, che vede l’introduzione di una indicizzazione dei prezzi applicati agli operatori all’inflazione.

Equita SIM spiega che si tratta di una decisione attesa, ma in ogni caso positiva per l'ex monopolista italiano, in quanto migliora la visibilità sui ritorni realizzabili da questo business.

Telecom: domani Cda su rete unica. Ecco su cosa si deciderà

Sul tema della rete unica, Equita SIM ricorda che domani si terrà un CdA di Telecom Italia per decidere in merito all’estensione dei tempi del memorandum of understanding, data per scontata da tutte le fonti di stampa.

Il Board sarà chiamato anche a decidere relativa alla proroga dell’esclusiva, oggetto invece ancora di valutazioni interne secondo il Sole 24 Ore.

In attesa di novità dal Cda di domani, gli analisti di Equita SIM non si sbilanciano su Telecom Italia e ribadiscono la loro view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom Italia bocciato da Kepler Cheuvreux

Cattive notizie per il titolo sono arrivate da Kepler Cheuvreux che ha deciso di riservare una bocciatura a Telecom Italia, con un cambio di rating da "buy" a "hold", a fronte di un target price quasi dimezzato da 0,4 a 0,22 euro.

Il broker ha motivato la sua mossa alla luce di una maggiore preoccupazione legata all'indebitamento del gruppo telefonico nell'attuale contesto macro.

Gli analisti evidenziano inoltre che la visibilità sulla creazione di valore dalla separazione strutturale e cessione di asset è oscurata dagli stessi fattori macro e da una crescente interferenza politica, ostacoli regolatori e corporate governance.