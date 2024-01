Telecom cauto. Al via iter per presentazione lista del Cda

Al pari di quanto avviene per il Ftse Mib, la seduta odierna prosegue in frazionale rialzo anche per Telecom Italia.

Telecom Italia prova a risalire

Il titolo prova a risalire timidamente la china dopo il calo di ieri, quando la giornata si è conclusa con una flessione di circa un punto e mezzo percentuale dopo due sessioni consecutive in salita.

Negli ultimi minuti Telecom Italia viene fotografato a 0,2822 euro, con un rialzo dello 0,14% e oltre 36 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 151 milioni.

Telecom avvia iter per presentazione delal lista del Cda

Telecom Italia ha annunciato ieri che il CdA ha avviato il processo per la presentazione di una lista del Board, dando mandato al presidente Rossi per coordinare le attività che dovranno portare a sondare gli stakeholder per individuare i profili qualitativi e quantitativi dei candidati.

In merito alla dimensione del nuovo CdA, il board si è espresso sull’opportunità di ridurre le dimensioni del Board da 15 a 9 membri.

La posizione espressa da Vivendi ripresa dal Messaggero esprime contrarietà alla presentazione di una lista del CdA e alla proposta riduzione della dimensione del CdA da 15 a 9 membri e non si esclude la possibilità di presentare una propria lista.

Telecom: focus sul prossimo Cda. La view di Equita SIM

L’attenzione si sposta ora sulla prossima riunione del Cda, prevista per il 14 febbraio, in occasione della quale il Board potrebbe esaminare un’eventuale offerta vincolante per Sparkle, per la quale la deadline è fissata al 31 gennaio.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una strategia bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.