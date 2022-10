Telecom Italia in positivo nel giorno in cui, secondo indiscrezioni, dovrebbe riunirsi il Cda della società. Quali i temi hot?

Anche quest'ultima seduta della settimana prosegue in rialzo per Telecom Italia che guadagna terreno per la seconda giornata di fila.

Telecom Italia in rialzo anche oggi

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi mezzo punto percentuale, reagendo dopo ben sei ribassi consecutivi, il titolo oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni, proponendo un copione simile a quello della vigilia.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si prenta a 0,173 euro, con un vantaggio dello 0,58% e oltre 40 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 130 milioni.

Telecom Italia: rumor su Cda odierno. Quali temi all'ordine del giorno?

Telecom Italia mostra minore forza relativa rispetto al Ftse Mib e non si lascia vivacizzare dalle ultime indiscrezioni di stampa.

Secondo il Sole 24 Ore, per oggi è prevista una riunione del CdA di Telecom Italia, in cui tra l’altro sarà discusso il nuovo calendario per il Mmorandum of Understanding sulla rete unica.

Sempre secondo l’articolo, Cassa Depositi e Prestiti discuterà l’offerta per la rete nel CdA previsto per il 27 novembre.

Telecom Italia: la view di Equita SIM

Gl analisti di Equita SIM si augurano tempi più stretti per ridurre l’incertezza che pesa sul titolo Telecom Italia in merito a questo tema.

In attesa di novità, non cambia la view della SIM milanese che sul titolo mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.