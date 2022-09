La seduta odierna ha imposto una battuta d'arresto per Telecom Italia che, dopo il rally messo a segno nelle ultime due giornate, oggi presta il fianco ad alcune prese di profitto.

Telecom Italia frena dopo il rally delle ultime due sedute

Archiviata la sessione di ieri con un rally di circa il 3,5%, il titolo tira il fiato e si avvia alla conclusione della giornata con il segno meno.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1902 euro, con un calo dello 0,42% e oltre 113 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 123 milioni.

Telecom Italia continua a rimanere oggetto di grande attenzione da parte del mercato, in attesa di sviluppi soprattutto sul tema della rete unica.

Telecom: CDP al lavoro per finalizzare l'offerta sulla rete

In una nota ufficiale CDP ieri ha confermato di essere al lavoro con i partner per finalizzare il processo di valutazione, in accordo con il Memorandum of Understanding siglato il 29 maggio.

Articoli di stampa riportano oggi che l’offerta non vincolante potrebbe essere presentata per metà ottobre e in particolare il Messaggero indica una riunione del Cda di Macquarie per il 5 ottobre e di CDP per l'11 o il 13 ottobre.

Equita SIM evidenzia che non emergono nuove indicazioni sulla valutazione che CDP sarebbe pronta a offrire.

Telecom lavora con Agcom sul co-investimento

Telecom Italia sta invece provando ad accelerare sul tema della regolamentazione del progetto di co-investimento.

L’esame del dossier era ripartito dopo la richiesta del CEO Labriola di inserire alcuni meccanismi di protezione dall’inflazione nelle tariffe regolate.

Le interlocuzioni sono in corso. Secondo Equita SIM, un parere favorevole da parte dell’Autorità su questo punto offre un’arma negoziale importante a Telecom Italia sul valore dell’asset, visto che consentirebbe di proteggere le performance della rete da questo elemento di incertezza.

Telecom Italia: la view di Equita SIM

Chiaramente il negoziato potrebbe prevedere dei meccanismi di aggiustamento dell’offerta in funzione dell’esito della procedura, ma il Board potrebbe preferire avere già un quadro regolatorio più chiaro fin dall’offerta preliminare o vincolante.

In attesa di sviluppi su vari fronti, Equita SIM non abbandona la sua view improntata alla cautela su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.