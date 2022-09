La seduta odierna si avvia alla conclusione in lieve calo per Telecom Italia che è in netto recupero dai minimi intraday, sulla scia del miglioramento del Ftse Mib che si sta spingendo sopra la parità.

Telecom Italia tocca nuovi minimi storici e poi risale

Il titolo resta ancorato al segno meno e dopo aver guadagnato quasi mezzo punto percentuale ieri, oggi è sceso a toccare nuovi minimi storici a 0,1965 euro

Da questo bottom è partito un rimbalzo, tanto che Telecom Italia si presenta ora a 0,2023 euro, con un calo dello 0,34% e volumi di scambio elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 197 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 96 milioni.

Telecom: rumor su tensioni in Cda tra Vivendi e CDP

La Repubblica e il Corriere della Sera riportano indiscrezioni in merito alle tensioni sorte nel CdA di Telecom Italia tra Vivendi e CDP.

Il gruppo francese avrebbe infatti inviato una lettera al CdA a fine agosto, sollevando dubbi sul doppio ruolo di CDP, presente nel board con il presidente di CDP, Gorno Tempini, ma allo stesso tempo azionista di controllo di Open Fiber.

Il presidente Rossi avrebbe replicato alla lettera di Vivendi ricordando le procedure approvate per gestire le situazioni di conflitto.

Secondo Repubblica, CDP avrebbe anche fatto notare come la circolazione della valutazione della rete fatta da Vivendi di 31-34 miliardi di euro non agevolerebbe le trattative.

Telecom: Equita, operazione ret unica ha molto senso

Secondo gli analisti di Equita SIM l’operazione rete unica ha molto senso per Telecom Italia, in quanto consentirebbe di abbattere l’indebitamento del gruppo, risolvendo anche un tema competitivo rilevante nel business wholesale di rete fissa.

La SIM milanese fa sapere che la sua valutazione della rete si colloca nel range che Repubblica indica come le valutazioni di mercato sulla rete, ossia 18-20 miliardi euro.

Gli analisti pensano che possa avere qualche spazio negoziale, ma non tale da colmare per intero il gap valutativo con quanto lasciato trapelare da Vivendi.

Il negoziato quindi non si presenta banale, mantenendo elevato sul titolo lo sconto rispetto alla somma delle parti.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.