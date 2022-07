Chiusura positiva per Telecom Italia che, dopo aver mostrato un andamento altalenante, è riuscito a imboccare la via dei guadagni.

Telecom Italia risale dopo l'affondo della vigilia

Ieri il titolo ha archiviato la seduta con un affondo di circa quattro punti e mezzo percentuali e oggi è partito bene per poi scivolare in rosso in più di un'occasione prima posizionarsi definitivamente lungo la strada del rialzo.

A fine giornata Telecom Italia si è fermato a 0,2546 euro, con un progresso dell'1,84% e oltre 57 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 92 milioni.

Telecom Italia: domani il CMD. Le attese di Equita SIM

Il titolo ha recuperato terreno alla vigilia del Capital Markets Day, in occasione del quale sarà reso noto al mercato il progetto di riorganizzazione del gruppo.

Secondo gli analisti di Equita SIM, saranno 5 i temi chiave su cui si farà luce durante l'evento di domani.

In primis gli esperti si aspettano un chiarimento definitivo sul perimetro di Netco e ServCo, sui trend operativi dei due asset, ricordando che a marzo scorso furono dati solo vendite, EBITDA e CAPEX 2021.

Attese anche indicazioni su debito, spese per investimenti e e free cash flow di entrambi gli asset.

In secondo luogo Equita SIM si aspetta che per ServCo siano delineati meglio i trend di mercato, rispettivamente per il mondo business (EnterpriseCo) e Consumer.

Gli analisti puntano anche su indicazioni in merito agli impatti delle recenti assegnazioni delle gare del PNRR (fisso, mobile, cloud), con un fabbisogno di spese per investimenti che potrebbe quindi salire nel breve termine (2022-2023) per poi calare post 2026 per effetto dell’upgrade realizzato grazie ai fondi europei.

Gli esperti si aspettano un aggiornamento sulla negoziazione con DaZN per rivedere i minimi garantiti del contratto per il calcio.

Gli impatti sono già accantonati a conto economico nel 2021, ma con esborsi di cassa ancora impattanti sia sul 2022 che sul 2023 e sul 2024.

Infine, la SIM milanese si aspetta un aggiornamento sulle guidance di gruppo e domestiche e indicazioni su free cash flow e debito netto per fine anno, non fornite nel piano industriale di marzo scorso.

Telecom: focus sulla guidance 2022

Le guidance 2022 puntano a vendite in calo dell'1%/3%, EBITDA in flessione dell'11%/13%, EBITDA after lease in calo del 15%/19%.

Al momento gli analisti di Equita SIM stimano vendite domestiche in calo del 5,2% nel 2022, vendite di gruppo in rialzo dell'1,8% quest'anno, con un tasso composto medio annuo di crescita dell'1,6% nel triennio 2022-2024.

L'Ebitda domestico è atteso in riduzione del 15,6% quest'anno e quello di gruppo del 5,5%, mentre l'indebitamento finanziario netto after lease è visto a 20,5 miliardi di euro, per poi salire a 25,4 miliardi nel 2024.

Telecom Italia: ecco qualè il tema chiave per il titolo

Secondo Equita SIM, il tema più price sensitive per il titolo è relativo alle negoziazioni con CDP per l’acquisto di NetCo.

Gli analisti non si aspettano dichiarazioni in tal senso durante il Capital Markets Day di domani, ma maggiori chiarimenti su perimetro e trend operativi dovrebbero permettere una migliore valutazione dei valori degli asset e della sostenibilità del business ex NetCo.

Secondo il Sole 24 Ore, ai 31 miliardi di euro di valore lasciato trapelare da Vivendi, si contrapporrebbero i 17-21 miliardi di euro indicati dal mercato e i 25 miliardi a cui punta Telecom Italia.

In attesa dell'evento di domani, gli analisti di Equita SIM non si sbilanciano su Telecom Italia, confermando il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.