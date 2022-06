In una giornata scandita da bassi volumi di scambio a Piazza Affari, complice la festività del 2 giugno in Italia, non passa inosservata la performance di Telecom Italia.

Telecom Italia riprende quota dopo il netto calo della vigilia

Il titolo non più tardi di ieri ha chiuso gli scambi con un affondo di tre punti e mezzo percentuali ieri dopo ben cinque sessioni consecutive in rialzo.

A distanza di poche ore Telecom Italia ha ripeso la via dei guadagni, mostrando più forza relativa del Ftse Mib e conquistando la seconda posizione nel paniere delle blue chips.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,2925 euro, con un progresso dell'1,85% e oltre 34 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 187 milioni.

Telecom Italia continua a calamitare l'attenzione del mercato sulla scia delle ultime indicazioni sul tema calo della rete unica.

Telecom Italia: confermato interess Governo per rete unica

Ieri le dichiarazioni di Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, hanno confermato l'interesse del Governo per l`operazione rete unica, in grado di preservare la concorrenza tra gli operatori, di supportare gli investimenti sulla rete e di garantire aspetti di sicurezza strategica e potenzialmente meglio tutelare l'occupazione.

In merito all'intervista al CEO di Vivendi, de Puyfontaine, in cui non si riteneva congruo un intervallo di valorizzazione della rete di 17-21 miliardi di euro, Repubblica interpreta il messaggio come un segnale per l`avvio delle negoziazioni e ed evidenzia la fattibilità del deal per CDP per intorni valutativi intorno ai 20 miliardi di euro.

Il quotidiano riporta inoltre il no comment di governo e CDP sull`argomento, pur segnalando l`idea che ci siano spazi negoziali.

Anche il Sole 24 Ore segnala come sia prematuro vedere uno scontro insanabile sulle valutazioni relative degli asset.

Telecom Italia: il 7 giugno la riunione dell'AGCOM

Sul tema AGCOM, le decisioni se ripresentare il dossier coinvestimento, includendo un adeguamento all`inflazione nelle tariffe proposte da TIM, dovrebbe essere discussa il 7 giugno.

Ieri il presidente AGCOM, Lasorella, è intervenuto per chiarire che nulla è stato al momento deciso, dopo alcune dichiarazioni del commissario Giomi che lasciavano intendere una posizione critica dell`autorità in merito alla richiesta di Telecom Italia.

In attesa di ulteriori spunti, gli analisti di Equita SIM non cambiano idea sul titolo e mantengono una view improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.