A meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne si conferma in netto rialzo l'andamento di Telecom Italia che resta saldamente in prima posizione tra le blue chip.

Telecom Italia vola con forti volumi di scambio

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di quasi tre punti percentuali, sta sbancando il mercato oggi.

Negli ultimi minuti Telecom Italia è fotografato a 0,1886 euro, con un rally del 6,13% e volumi di scambio molto alti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 211 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 130 milioni.

Telecom: rumor sulle ultime decisioni di CDP

A scatenare la corsa all'acquisto su titolo, che sale per la quarta seduta consecutiva, sono le indiscrezioni che si inseguono su diversi temi.

Secondo la stampa, e in particolare in base a quanto riportano Il Messaggero e Il Sole 24 Ore, CDP avrebbe tenuto un CdA straordinario ieri.

In tale occasione sarebbe stato deciso di chiedere di estendere la deadline per la presentazione dell’offerta non vincolante al 30 novembre e quella per l’offerta vincolante per metà gennaio 2023.

Il Sole 24 Ore riferisce che Telecom Italia dovrebbe riunire un CdA martedì 25 ottobre per decidere in merito.

Telecom Italia: rumor su interesse CVC. Verso takeover?

Intanto, Milano Finanza riporta anche il possibile riemergere di un’operazione su tutta Telecom Italia, guidata da un fondo di private equity in accordo con il governo.

Si cita in particolare CVC che, stando a quanto risulta a Milano Finanza, avrebbe iniziato a valutare la possibilità di rilevare la società di telecomunicazioni, per poi accelerare nell'esecuzione del piano già delineato dal CEO Pietro Labriola.

Si tratterebbe al momento di "ipotesi di scuola" che attendono la formazione del governo per la definizione dell’interlocutore politico.

Telecom Italia: per Equita SIM è più lineare operazione con CDP/OF

Commentando i rumor di una possibile OPA su Telecom Italia, gli analisti di Equita SIM ribadiscono che a loro sembra che l’operazione più lineare, visto lo stato di avanzamento delle trattative e la convergenza degli interessi in gioco, rimanga l’operazione con CDP/Open Fiber sulla rete.

In attesa di novità, resta immutata la view della SIM milanese che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom Italia sotto la lente di Intesa Sanpaolo

Anche gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno commentato oggi le indiscrezioni di stampa, evidenziando che i rumor di un takeover di Telecom Italia non sono nuovi.

Dopo l'interesse mostrato lo scorso anno da KKR, che aveva di fatto lanciato un'OPA sul gruppo telefonico italiano, anche se il tutto poi si è era risolto con un nulla di fatto, gli analisti di Intesa Sanpaolo credono che qualsiasi scenario per l'ex monopolista debba essere condiviso pienamente con il Governo.