Telecom: nuovo accordo con Dazn. Ecco i benefici

La seduta odierna prosegue nel segno dell’incertezza per Telecom Italia che si mostra indeciso sulla strada da imboccare.

Il titolo venerdì scorso ha ceduto lo 0,27% dopo due rialzi di fila e oggi ha mostrato qualche titubanza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni.

Telecom Italia volatile

Le quotazioni però non sono andate molto lontano, visto che dopo un top a 0,3029 euro hanno innestato la retromarcia, salvo poi tornare sopra la parità e allungare nuovamente il passo.

Mentre scriviamo, Telecom Italia passa di mano a 0,301 euro, con un rialzo dello 0,3% e oltre 107 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 179 milioni.

Telecom Italia: nuovo accordo con Dazn su Serie A

Telecom Italia non riesce a imboccare una precisa direzione di marcia, senza farsi convincere dalle ultime indicazioni di stampa.

Stando a quanto riferito da due fonti a conoscenza del dossier, Telecom Italia e Dazn lo scorso 23 dicembre avrebbero siglato un nuovo accordo commerciale per la trasmissione del pacchetto di partite di Serie A recentemente acquisito da Dazn per le prossime 5 stagioni di campionato, fino al 2028/2029.

Secondo quanto anticipato questa mattina dal Corriere della Sera, il nuovo accordo prevede che Telecom Italia pagherebbe meno di 50 milioni euro a stagione di minimo garantito piu' una percentuale legata all'andamento degli abbonati, più precisamente si parla di 43-46 milioni di euro di parte fissa.

Telecom: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l'accordo precedente prevedeva un minimo garantito da 340 milioni di euro annui per la distribuzione in esclusiva, poi rinegoziato rinunciando all'esclusiva, di fatto bocciata dall'Antitrust e in ogni caso eccessivamente onerosa per Telecom Italia, rispetto agli abbonati effettivamente acquisiti.

La SIM milanese ricorda, inoltre, che l'impatto a conto economico della eccessiva onerosità del contratto, era già stata assorbita con un accantonamento ad hoc, non ci sarà quindi un significativo beneficio dal nuovo contratto.

Ci sarà invece un beneficio di cassa, già incorporato nei numeri di Equita SIM, in quanto Telecom Italia ha continuato a sostenere l'uscita di cassa legata al vecchio contratto con Dazn.

Non cambia intanto la view degli analisti che sulle azioni dell’ex monopolista italiano ribadiscono la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.

I colleghi di Intermonte hanno accolto con favore l’accordo tra Telecom Italia e Dazn, spiegando di attendersi che possa essere raggiunto l’obiettivo di distribuire i diritti calcistici su una plurarità di piattaforme grazie a un modello economico più sostenibile e soggetto a minore volatilità.

A detta degli analisti, il nuovo ammontare a stagione inferiore a 50 milioni di euro sembra infatti assolutamente alla portata di Telecom Italia, ben lontano dai 340 milioni di euro che, stando ad alcuni rumor mai screditati, il gruppo telefonico era tenuto a versare a Dazn nella versione originaria del contratto.