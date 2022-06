Telecom Italia scende dopo il recupero di ieri, con il focus sulle trattative per l'uscita dal contratto in esclusiva con Dazn. Che fine farà la Serie A?

Il rimbalzo di ieri ha avuto vita breve per Telecom Italia che a distanza di poche ore è tornato a perdere terreno.

Telecom Italia torna indietro dopo il rialzo di ieri

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione della vigilia con un vantaggio di circa un punto e mezzo percentuale, oggi ha provato timidamente a spingersi in avanti, salvo poi tornare subito sui suoi passi.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2878 euro, con un calo dell'1,3% e oltre 20 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 180 milioni.

Telecom Italia prepara l'addio a Dazn. Quale futuro per la Serie A?

Telecom Italia finice sotto i riflettori sulla scia di alcune indiscrezioni, non riguardanti però questa volta il tema caldo della rete unica.

Il quotidiano La Stampa riferisce in merito alle trattative in corso tra TIM e possibili player, si citano Sky ed Amazon, che potrebbero essere interessati ai diritti in esclusiva della Serie A.

L’obiettivo di Telecom Italia è quello di uscire dal contratto di esclusiva siglato con DaZN per la redistribuzione del campionato, che avrebbe costi di circa 1 miliardo di euro per le tre stagioni e su cui è stato fatto un accantonamento a bilancio da 540 milioni di euro nel quarto trimestre del 2021.

L’articolo riferisce di posizioni piuttosto tiepide da parte delle controparti, poco interessate a subentrare a un contratto molto oneroso alla luce anche del moderato impatto dell’offerta sulla base clienti di Sky nel 2021: circa 400mila abbonati persi.

Telecom: Equita vede possibili risvolti positivi

Gli analisti di Equita SIM ricordano che il management di TIM sta lavorando contestualmente con DaZN per cercare di ridurre l’onerosità del contratto.

Dalla negoziazione con DaZN da un lato e con potenziali controparti interessate ai diritti dall’altro, potrebbe emergere qualche spazio di upside per Telecom Italia in termini di cashflow.

Questo perchè, spiega Equita SIM, al momento le loro stime incorporano il contratto così come è stato siglato l’anno scorso.

In attesa di novità, gli analisti della SIM milanese mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.