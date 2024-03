Telecom ancora in luce verde. Nuovo accordo con DaZN

Telecom Italia ancora in salita, con l’attenzione rivolta al nuovo accordo comn DaZN e alle ipotesi sulle liste per il rinnovo del Cda.

Non c’è due senza tre e così anche la seduta odierna è vissuta in positivo da Telecom Italia, che guadagna terreno per la terza giornata consecutiva appunto.

Il titolo, dopo aver avviato ieri la settimana con un rally di oltre quattro punti percentuali, si muove in maniera più cauta oggi.

Telecom Italia in rialzo anche oggi

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,2263 euro, con un rialzo dello 0,94% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 240 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 203 milioni.

Telecom Italia: nuovo accordo con DaZN

Il titolo finisce sotto la lente dopo che l’ex monopolista italiano ha siglato un nuovo accordo commerciale che prevede l’accesso di Telecom Italia, su base non esclusiva, ai contenuti di DaZN fino alla stagione 2028-2029.

Non sono noti i termini dell’accordo, che secondo il Sole 24 Ore dovrebbe vedere un impegno vicino ai 50 milioni di euro annui per Telecom Italia, un valore che abbatte l’onere attualmente sostenuto dalla società per l’accordo precedente con DaZN che termina a giugno 2024.

L’accordo era originariamente fissato in 340 milioni di euro annui, poi rinegoziati, ma che ancora pesano sui risultati del gruppo in particolare in termini di cashflow.

Secondo gli analisti di Equita SIM, si tratta di una delle leve previste per il risanamento del business Consumer.

Telecom Italia: ipotesi sulle liste per il rinnovo del Cda

In una nota diffusa questa mattina, gli esperti della SIM milanese evidenziano che emergono poi in questi giorni diverse ipotesi di stampa in merito alle liste per il rinnovo del CdA, che potranno essere depositate entro il 29 marzo, in vista dell’assemblea degli azionisti che si terrà il 23 aprile.

Secondo il Messaggero, oltre alla lista del CdA dovrebbero essere presentate liste da parte di Merlyn, lista di maggioranza che proporrebbe Stefano Siragusa come CEO, Bluebell (che proporrebbe una lista di minoranza “pro Labriola a tempo”, e di Asati, associazione dei piccoli azionisti di TIM, che proporrebbe una lista di minoranza e supporta il piano di Labriola di cessione della rete.

L’obiettivo di Asati è di avere nel nuovo Board un rappresentante dell’associazione, fermo restando che la lista non comprende un candidato al ruolo di AD.

Come spiegato in una nota da Asati, “Soprattutto in questo momento di grande trasformazione per Tim, crediamo possa essere molto importante avere nel Cda il contributo di rappresentanti dei piccoli azionisti”.

Non emergono spunti invece sulla posizione di Vivendi.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Telecom Italia ribadisce la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,35 euro.