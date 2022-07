Telecom Italia in rialzo per la seconda seduta di fila, con l'attenzione rivolta alle indiscrezioni su due temi chiave.

A Piazza Affari anche la seduta odierna è vissuta in positivo da Telecom Italia che sale per la seconda giornata consecutiva.

Telecom Italia sale ancora dopo lo spunto positivo di ieri

Il titolo già ieri aveva rivisto il segno più, mettendo a segno un progresso di quasi un punto percentuale dopo quattro ribassi di fila.

Oggi Telecom Italia ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali ed è anche sceso in territorio negativo, per poi risalire la china imboccare la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,2081 euro, con un progresso dell'1,41% e quasi 35 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 93 milioni.

Telecom Italia: rumor su rallentamento progetto rete unica

Telecom Italia recupera ancora e mostra più forza del Ftse Mib, con l'attenzione rivolta ad alcune indiscrezioni di stampa riguardanti sia il progetto della rete unica che le negoziazioni con Dazn.

Secondo il Sole 24 Ore, i tempi per il progetto della rete unica hanno subìto un rallentamento, anche se l’articolo ipotizza che l’offerta non vincolante da parte di Open Fiber non dovrebbe andare oltre fine agosto, rispetto alla precedente indicazione di fine luglio.

Gli analisti di Equita SIM non vedono elementi di novità particolare. Il titolo, post caduta del Governo Draghi, ha chiaramente riflesso l’incertezza sulla tempistica di avanzamento del progetto rete unica, che secondo gli esperti difficilmente potrà vedere concreti step fino al chiarimento dello scenario politico.

Telecom: indiscrezioni su negoziazioni con Dazn per contratto calcio

L’articolo del Sole 24 Ore segnala qualche incertezza anche in merito alla possibilità di portare già al CdA del 3 agosto i risultati della negoziazione con DaZN per i minimi garantiti del contratto calcio.

In attesa di novità, gli esperti di Equita SIM non si sbilanciano su Telecom Italia e mantengono una view improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.