Telecom risale. Focus resta su dossier NetCo

Telecom Italia in positivo dopo due sessioni consecutive in calo: la stampa resta focalizzata sul dossier NetCo.

La seduta odierna prosegue in lieve rialzo per Telecom Italia che, pur muovendosi al di sopra della parità, resta indietro rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia risale dopo due cali

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto oltre due punto percentuali ieri, prova timidamente a risalire la china oggi.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2736 euro, con un progresso dello 0,22% e oltre 83 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 144 milioni.

Telecom: prosegue iter per la cessione di NetCo

Il Sole 24 Ore segnala come il dossier NetCo stia procedendo regolarmente e la cessione dell’asset possa chiudersi per fine maggio.

Dopo l’approvazione Golden Power, ottenuta il 17 gennaio, è attesa l’autorizzazione sul tema delle sovvenzioni estere, i cosiddetti aiuti di Stato, ed è attesa anche l’autorizzazione dall’antitrust europeo, in fase di prenotifica con l’autorità che sta quindi raccogliendo informazioni.

A questa fase seguirà la notifica verosimilmente per metà febbraio e da cui partiranno i 25 giorni lavorativi di tempo per una risposta.

Il dossier è previsto rimanere in fase 1, analogamente a quanto avvenuto per l’operazione FiberCop, e quindi ottenere il via libera per fine marzo.

Per maggio, infine, si completeranno i 6 mesi che, da prassi, sono suggeriti per operare il trasferimento di asset a cui sono state conferite attività (la neo-costituita NetCo).

Telecom Italia sotto la lente di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’articolo non segnala problemi su nessuno dei punti precedenti e trasmette grande confidenza in particolare sui rischi legati ai risultati e ai tempi dell’analisi antitrust europea.

Reuters ieri ha anche riportato che MEF e KKR sono pronti a presentare un’offerta per Sparkle.

Il CdA dovrà poi esaminare l’offerta e valutare se ritenerla congrua per proseguire le trattative oppure decidere di mantenere l’asset nel perimetro.

In attesa di novità, Equita SIM mantiene immutata la sua strategia bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.