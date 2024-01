Telecom a galla. Ecco i principali dossier dei prossimi mesi

La seduta odierna prosegue senza verve per Telecom Italia, che al momento riesce a difendersi meglio dell’indice Ftse Mib.

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale ieri, ha anche provato a risalire la china oggi, salvo poi tornare sui suoi passi.

Telecom Italia batte il Ftse Mib

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,2911 euro, con un frazionale rialzo dello 0,07% e oltre 45 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 171 milioni.

Le azioni dell’ex monopolista italiano finiscono sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Un articolo del Sole 24 Ore oggi ha fatto il punto sui principali “appuntamenti” che vedono coinvolta Telecom Italia nei prossimi mesi.

Telecom Italia: tema NetCo

Sul tema NetCo, KKR avrebbe avviato contatti con l’Antitrust europeo a dicembre per la pre-notifica e starebbe lavorando per la notifica vera e propria per fine mese.

In settimana dovrebbe avvenire anche la notifica ad Agcom. Sul tema NetCo si sta completando anche la raccolta di fondi da parte di F2i.

Sinora F2i avrebbe ottenuto impegni preliminari per circa 700 milioni di euro. Il contributo complessivo delle fondazioni bancarie dovrebbe aggirarsi fra i 250 e i 300 milioni di euro, mentre quello delle casse previdenziali dovrebbe aggirarsi attorno ai 400 milioni di euro.

Telecom Italia: focus su Sparkle

Sul tema Sparkle, la richiesta per un’offerta vincolante migliorativa scade a fine gennaio e, secondo l’articolo, si cercherebbe di colmare il gap valutativo con le aspettative di Telecom Italia indicato in 200 milioni di euro.

L’offerta di novembre, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, prevedeva un valore di Sparkle di 600 milioni, più 150 milioni di euro di earn-out.

Se arrivasse l’offerta vincolante per fine gennaio, questa potrebbe essere esaminata nel CdA del 14 febbraio, previsto per l’esame del pre-consuntivo 2023.

Equita SIM fa sapere che nella sua somma delle parti ha ipotizzato la cessione di NetCo per 750 milioni di euro, in linea con i valori emersi sulla stampa inclusivi dell’earn-out.

Telecom Italia: rinnovo Cda

Sul tema rinnovo del CdA, l’aspetto secondo Equita SIM più delicato in questa fase, l’articolo del Sole 24 Ore conferma che sono stati avviati i lavori per la presentazione di una lista del Board, ma che l’esito non è per nulla scontato.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che nel complesso, non emergono elementi di novità significativi dall’articolo e restano confidenti che questi dossier possano progredire positivamente.

In attesa di novità, la SIM milanese ribadisce la sua strategia bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.